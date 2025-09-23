Como parte de las medidas antiinmigrantes del gobierno de Donald Trump, el departamento de Seguridad de Estados Unidos compartió un video de cómo atrapan a personas migrantes y criminales que “son lo peor de lo peor”, incluidos hombres mexicanos.

El Departamento de Seguridad, a cargo de Kristi Noem, compartió un video de las recientes redadas en territorio estadounidense, con la canción de fondo de la popular serie animada japonesa Pokémon.

“¡Pokémon, tengo que atraparlos!”, se escucha mientras se observa cómo las personas migrantes son detenidas en las redadas “como si fueran pokemones”.

También se destaca que en el video aparecen Carlos Mendoza Martínez y Moises López Zepeda, mexicanos ilegales calificados como “lo peor de lo peor” y con cargos criminales.

A López Zepeda se le señala como un delincuente extranjero de origen mexicano que fue declarado culpable de homicidio involuntario en estado de ebriedad en Texas, y condenado a 12 años de prisión.

Mendoza Martínez es exhibido en el video como miembro de la pandilla Norteños que fue declarado culpable de homicidio involuntario en Carolina del Norte.

¿Qué paso?

Durante la tarde del lunes 22 de septiembre, en la cuenta de X de Homeland Security se difundió una grabación donde se observan diferentes operativos con arrestos realizados por policías de Estados Unidos.

Los oficiales que se logran observar son parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), el servicio de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), agentes federales, policías de Operaciones Internacionales de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

Mientras suena de fondo la versión en inglés primer opening del anime Pokémon, "Gotta catch 'em all!". En español la canción es más conocida como “¡Atrápalos Ya!”, con la interpretación de Oscar Roa.

Al final del video se observa el formato de las cartas de Pokémon con varias personas, el tipo de crimen que realizaron, una bandera de fondo con su nacionalidad y en donde fueron arrestados.

La alusión de la canción con los oficiales arrestando a diferentes personas o presuntos criminales en sus redadas que aplica la política migratoria que ha fomentado Donald Trump desde el comienzo de su mandato.

