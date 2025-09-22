Más Información

La lucha de contra las drogas ha dejado múltiples episodios insólitos, pero uno de los más sorprendentes fue revelado hace tan solo unos días, y por el propio actor.

Sheen estuvo como invitado en el programa australiano "60 Minutes", donde aseguró que fue vetado por un cártel mexicano debido a la magnitud de sus pedidos

“¿El cártel te cortó?”, preguntó la presentadora Amelia Adams, a lo que Sheen respondió: “Sí. Jamás habían visto a alguien adquiriendo esa cantidad”.

El protagonista de "Two and a Half Men" explicó que compraba tanta droga que llegó el punto en que los criminales lo confundieron con un posible competidor.

“Los únicos a quienes les entregaban esa cantidad eran traficantes. Pensaban que estaba haciendo negocios de forma extraoficial", agregó.

Aunque contó todo esto como una anécdota graciosa, al final Sheen recordó que sus problemas de adicciones eran tan fuertes que tiene suerte de estar vivo.

Sus declaraciones resurgen tras el lanzamiento de sus memorias, "The Book of Sheen", y el documental de Netflix "Nombre artístico: Charlie Sheen", donde repasa las consecuencias de sus excesos.

El histrión de 60 años ganó fama en Hollywood por sus distintos escándalos relacionados con el consumo de sustancias que incluyen su despido de la exitosa serie por abusar del alcohol y las drogas, denuncias por violencia doméstica y problemas matrimoniales.

