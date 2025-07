En redes sociales la relación entre los actores Denise Richards, ex de Charlie Sheen, y su esposo Aaron Phypers parecía miel sobre hojuelas, puro amor, y en varios podcast en los que participaron juntos y por separados recientemente hablaron de su estable relación y en cómo el divorcio no estaba contemplado para ellos.

Sin embargo, no sólo ya existe solicitud de divorcio por parte del actor Aaron Phypers, sino que días después de sorprender con el anuncio de su separación, la actriz lo acusó de violencia doméstica y obtuvo orden de alejamiento.

En documentos de la corte obtenidos por "PEOPLE", Richards, de 54 años, acusó a su expareja de agresión física. Richards dijo que Phypers tiene al menos ocho armas de fuego no registradas y que la amenazó con matarla y luego quitarse la vida. Le dijo que "desaparecería" si llamaba a la policía.

Aaron Phypers es un actor y empresario canadiense de 49 años que apareció en el reality show "The Real Housewives of Beverly Hills" y fundó el centro de sanación y bienestar Quantum 360 en Malibú. Se casó antes con la actriz Nicolette Sheridan y en 2018 con Richards.

La agresión que denuncia Denise Richards

La Corte Superior de California le dio una orden de alejamiento temporaria a Denise Richards, la actriz de "Wild Things", "Love Actually" y "The World is Not Enough" aseguró, según la Corte Superior de California, que su ex registró su teléfono celular y su computadora, sin autorización y mientras ella dormía, además afirma que la golpeó y abusó de ella físicamente.

Denise Richards. Foto: Tribunal Superior de California.

Richards detalló que su pareja la controlaba y no le permitía viajar sin él; la actriz estuvo casada anteriormente con el actor Charlie Sheen, con quien comenzó una relación en 2001 tras aparecer en la serie "Spin City".

Se casaron en junio de 2002, solo seis meses después del compromiso; la pareja tiene dos hijas: Sam (Sami) Sheen, nacida en marzo de 2004, y Lola Rose Sheen, nacida en junio de 2005.

Richards solicitó el divorcio en marzo de 2005 cuando estab embarazada de su segunda hija, en aquel momento alegó amenazas y comportamientos preocupantes por parte de Sheen.

Mantuvieron una batalla pública por la custodia, en la que Denise acusó a Sheen de comportamiento inapropiado, actualmente mantienen una relación cordial.

