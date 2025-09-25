Más Información

Ebrard anuncia inversión de 4.8 mil mdd de dólares para una “nueva economía” en México con inteligencia artificial

La mañanera de Sheinbaum, 25 de septiembre, minuto a minuto

Acusan a farmacéuticas extranjeras de retrasos

Alito Moreno niega ser informante de Marco Rubio y EU en Con los de Casa; asegura no arrepentirse de golpe contra Noroña

"Jazher", la guardia secreta de líderes de la Luz del Mundo, se viste y arma para el "fin de los tiempos"

Detienen en Guanajuato a “El Silencio”, líder del CJNG; lo vinculan a secuestro de agentes y violencia en Michoacán

Tribunal salva a José Luis Abarca exalcalde de Iguala; frena ejecución de sentencia de 92 años por secuestro

¿Quién es Fernando Chico Pardo?; empresario mexicano que adquirió 25% de Banamex

Yerno de Trump se asocia con el exsecretario Luis Videgaray; lanzan startup de IA para empresas y gobierno

Peña Nieto no quiso gobernar, dejó el país en manos de Videgaray y Osorio Chong: Elba Esther Gordillo

Entre coronas y rezos velan en Perote, Veracruz, a Jesús Israel, víctima del ataque en CCH Sur

Agentes de la fiscalía de la CDMX y Edomex ubican donde presuntamente llevaron a la fuerza a B-King y DJ Regio Clown

La ha pedido a las agencias federales estadounidenses que se preparen para una nueva ola de en el marco del posible cierre del gobierno federal la próxima semana, según un memorándum publicado por el medio Político.

La administración de se enfrenta a los demócratas del Congreso por la financiación del gobierno federal antes de que caduque la actual, en la medianoche del 30 de septiembre.

Los del Senado rechazaron la semana pasada un proyecto de ley de financiación provisional aprobado por la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, con el fin de evitar el cierre gubernamental.

Según Político, la Oficina de Gestión y Presupuesto indica en el que el gobierno irá más allá de las licencias temporales que se conceden a los cuando se produce un "shutdown".

El gobierno pide a las agencias que se centren en programas que no están obligadas a continuar por ley.

"Los programas que no se beneficiaron de una inyección de fondos obligatorios serán los más afectados por el cierre", afirma en el mensaje la oficina de presupuesto, que ordenó a las que presenten planes de reducción de personal y notifiquen a los empleados.

Trump, por su parte, canceló una reunión el martes con los líderes demócratas del Congreso, y no se reunirá con ellos hasta que "sean realistas" con sus .

