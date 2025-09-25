La Casa Blanca ha pedido a las agencias federales estadounidenses que se preparen para una nueva ola de despidos masivos en el marco del posible cierre del gobierno federal la próxima semana, según un memorándum publicado por el medio Político.

La administración de Donald Trump se enfrenta a los demócratas del Congreso por la financiación del gobierno federal antes de que caduque la actual, en la medianoche del 30 de septiembre.

Los demócratas del Senado rechazaron la semana pasada un proyecto de ley de financiación provisional aprobado por la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, con el fin de evitar el cierre gubernamental.

Lee también Departamento de Estado despide a más de mil 300 empleados, reportan de EU; es parte de una drástica reforma de la agencia

Según Político, la Oficina de Gestión y Presupuesto indica en el memorándum que el gobierno irá más allá de las licencias temporales que se conceden a los funcionarios públicos cuando se produce un "shutdown".

El gobierno pide a las agencias que se centren en programas que no están obligadas a continuar por ley.

"Los programas que no se beneficiaron de una inyección de fondos obligatorios serán los más afectados por el cierre", afirma en el mensaje la oficina de presupuesto, que ordenó a las agencias que presenten planes de reducción de personal y notifiquen a los empleados.

Lee también Comienzan despidos masivos en el Departamento de Salud de EU; prevén la destitución de 10 mil personas

Trump, por su parte, canceló una reunión el martes con los líderes demócratas del Congreso, y no se reunirá con ellos hasta que "sean realistas" con sus demandas.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc