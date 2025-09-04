A cuatro días de haber entrado en funciones "la nueva" Suprema Corte de Justicia de la Nación, personas manifestantes han acudido a los ministros y las ministras para que les resuelvan sus diversas demandas.

Al exterior de la entrada principal de la Corte, con las puertas abiertas, pero protegidas con vallas, personas provenientes de Ecatepec exigían abasto de agua de calidad en ese municipio del Estado de México.

"Son oficinas del pueblo", "el pueblo manda, gobierno obedece", "nos van a escuchar" y "les dimos el voto ministros, exigimos solución", gritaban y exigían quienes se manifestaban.

"No venimos para boicotear a esta Suprema Corte de Justicia, es para que nos escuchen", gritaba una mujer con un megáfono.

"Es la casa del pueblo, les dimos el voto", decían.

Exigían que por el "nuevo sistema judicial" debían ser recibidos: "Ellos se van a comprometer a que Ecatepec tenga agua de calidad, que no seamos rehenes de unos cuantos piperos".

"Tenemos el derecho de ser escuchados por el máximo órgano judicial de este país. La única solución para Ecatepec es un sistema judicial", aseguraban las y los manifestantes.

