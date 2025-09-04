Más Información

Ataques militares al narco en "países amigos" no son necesarios, dice Rubio; anuncia casi 20 mdd en ayuda para Ecuador

Pentágono aprueba usar base de la Armada para redadas migratorias en Chicago; será centro de operaciones, según el Washington Post

Huracán Lorena amenaza con intensificarse en costas de BCS; consulta trayectoria y los estados en riesgo

México pide a EU extraditar “peces gordos”, analistas lo ven como “show político-mediático”; ¿a quiénes quieren de vuelta?

Historia de Armani, la influyente firma en la industria de la moda; en esto calculan el valor actual de la empresa

FGR designa a Ricardo Sánchez Pérez como nuevo fiscal de Derechos Humanos; sustituirá a Sara Irene Herrería

A cuatro días de haber entrado en funciones "la nueva" , personas manifestantes han acudido a los ministros y las ministras para que les resuelvan sus diversas demandas.

Al exterior de la entrada principal de la Corte, con las puertas abiertas, pero protegidas con vallas, personas provenientes de Ecatepec exigían en ese municipio del Estado de México.

"Son oficinas del pueblo", "el pueblo manda, gobierno obedece", "nos van a escuchar" y "les dimos el voto ministros, exigimos solución", gritaban y exigían quienes se manifestaban.

"No venimos para boicotear a esta Suprema Corte de Justicia, es para que nos escuchen", gritaba una mujer con un megáfono.

"Es la casa del pueblo, les dimos el voto", decían.

Exigían que por el "" debían ser recibidos: "Ellos se van a comprometer a que Ecatepec tenga agua de calidad, que no seamos rehenes de unos cuantos piperos".

"Tenemos el derecho de ser escuchados por el máximo órgano judicial de este país. La única solución para Ecatepec es un sistema judicial", aseguraban las y los manifestantes.

