El pleno de la aprobó, en votación económica, el calendario de comparecencias de funcionarios del gobierno federal, para que expongan los resultados del Primer Informe de Gobierno de la presidenta .

La primera en presentarse ante el pleno en San Lázaro, será la secretaria de Gobernación , el 23 de septiembre a las 11:00 horas.

Al día siguiente, el titular de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, a la misma hora. Para el 22 de octubre, será el turno de la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, a las 11: 00 horas. Ambos se presentarán ante el pleno.

Entrega del primer informe de la presidenta Claudia Sheinbaum en la Cámara de Diputados (1/09/2025). Foto: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL
Por otra parte, los secretarios de Economía, Marcelo Ebrard, y de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, expondrán ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo). Ebrad Casaubón está agendado para el 20 de octubre, y el día que comparecerá Harfuch está por definirse.

Ante comisiones comparecerán: , secretario de Educación, el 2 de octubre; Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente, el 9 de octubre; Víctor Rodríguez, director de Pemex, el 24 de octubre; y Emilia Esther Calleja, directora de la CFE, el 27 de octubre.

El 7 de noviembre comparecerán ante la Comisión de Salud, los titulares de Salud, David Kershenobich; del IMSS, Zoé Robledo; del ISSSTE, Martí Batres; y del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch.

