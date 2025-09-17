Más Información

Andy López Beltrán niega tener amparo contra cualquier captura y acusa montaje

Andy López Beltrán niega tener amparo contra cualquier captura y acusa montaje

Abogado niega haber tramitado amparos para hijos de AMLO; recuerda caso Caro Quintero y alista denuncia por suplantación

Abogado niega haber tramitado amparos para hijos de AMLO; recuerda caso Caro Quintero y alista denuncia por suplantación

Expulsan a Hernán Bermúdez de Paraguay; esta es la ruta del avión que lo traslada a México y en el que fue extraditado "El Chapo"

Expulsan a Hernán Bermúdez de Paraguay; esta es la ruta del avión que lo traslada a México y en el que fue extraditado "El Chapo"

Fiscal general de EU dice que México entregó a Rafael Caro Quintero “por instrucciones de Trump”

Fiscal general de EU dice que México entregó a Rafael Caro Quintero “por instrucciones de Trump”

Suspenden indefinidamente show de Jimmy Kimmel tras comentarios sobre Charlie Kirk

Suspenden indefinidamente show de Jimmy Kimmel tras comentarios sobre Charlie Kirk

Transportadora Silza, dueña de pipa que explotó en Iztapalapa, destinará “recursos adicionales” para indemnizar a lesionados

Transportadora Silza, dueña de pipa que explotó en Iztapalapa, destinará “recursos adicionales” para indemnizar a lesionados

El próximo 23 de septiembre comparecerá ante el pleno de la Cámara de Diputados, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para exponer la Glosa del Primer Informe de la presidenta y el Paquete Económico 2026.

También comparecerán ante el pleno, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, y la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, anunció el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal.

Por otra parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, comparecerán ante la Junta de Coordinación Política.

Lee también

Detalló que ante comisiones comparecerán: el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo; la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, y el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto.

Además, el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama; la directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Esther Calleja Alor y la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar.

“Más los que acordemos en la Jucopo, pero estos son los primeros que acudirán a la Cámara de Diputados a partir del próximo 21 o 22 de septiembre”, dijo Monreal.

Lee también

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses