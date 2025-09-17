El próximo 23 de septiembre comparecerá ante el pleno de la Cámara de Diputados, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para exponer la Glosa del Primer Informe de la presidenta Claudia Sheinbaum y el Paquete Económico 2026.

También comparecerán ante el pleno, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, y la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, anunció el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal.

Por otra parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, comparecerán ante la Junta de Coordinación Política.

Detalló que ante comisiones comparecerán: el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo; la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, y el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto.

Además, el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama; la directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Esther Calleja Alor y la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar.

“Más los que acordemos en la Jucopo, pero estos son los primeros que acudirán a la Cámara de Diputados a partir del próximo 21 o 22 de septiembre”, dijo Monreal.

