La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, turnó a las comisiones de Justicia, de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, la iniciativa presidencial con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Amparo, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Durante la sesión ordinaria de este miércoles, informó que el pasado 15 de septiembre se recibió este proyecto que presentó la titular del Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum Pardo, por lo que ese mismo día se remitió de manera directa a las comisiones.

De acuerdo a la iniciativa, se busca fortalecer el juicio de amparo, consolidarlo como el recurso para la defensa efectiva de los derechos humanos, así como medio de control legal y constitucional.

Plantea, entre otros puntos, la improcedencia de la suspensión por lesión del interés social o de disposiciones de orden público en materia administrativa, a fin de evitar que se lleven a cabo actividades ilícitas que lesionen los intereses de la sociedad.

Asimismo, para fortalecer la capacidad del Estado mexicano en la investigación y contención del flujo de recursos de origen ilícito, así como los efectos económicos negativos para el erario, se establece expresamente que se afecta al interés social o se contravienen disposiciones de orden público cuando, de concederse la suspensión, se permita la continuación de actos, operaciones o servicios posiblemente relacionados con el lavado de dinero, o que obstaculicen las funciones de la Unidad de Inteligencia Financiera.

