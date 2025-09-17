Sin la presencia de Arturo Zaldívar arranca la primera audiencia de la Comisión Presidencial para la Reforma electoral en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación. En representación de Rosa Icela Rodríguez se encuentra César Yáñez, subsecretario de Gobernación.

En breve más información...

Inicio de las audiencias públicas de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral en el Salón Revolución de la Secretaría de Gobernación este 17 de septiembre de 2025. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

