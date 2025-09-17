Más Información
Abogado niega haber tramitado amparos para hijos de AMLO; recuerda caso Caro Quintero y alista denuncia por suplantación
Adán Augusto se dice “tranquilo y sin preocupaciones” ante traslado de Hernán Bermúdez, líder de “La Barredora”
Sin la presencia de Arturo Zaldívar arranca la primera audiencia de la Comisión Presidencial para la Reforma electoral en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación. En representación de Rosa Icela Rodríguez se encuentra César Yáñez, subsecretario de Gobernación.
En breve más información...
Lee también Andy López Beltrán niega tener amparo contra cualquier captura
Lee también PRI presenta en el Senado punto de acuerdo para declarar cárteles como terroristas
Lee también Noroña acusa a la derecha de intentar ligar a AMLO con huachicol a través de sus hijos Andy y Bobby López Beltrán
Concede juez a Andy y Bobby López Beltrán suspensión "contra cualquier captura", revela Claudio Ochoa
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
em/bmc