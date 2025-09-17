Más Información

Andy López Beltrán niega tener amparo contra cualquier captura y acusa montaje

Abogado niega haber tramitado amparos para hijos de AMLO; recuerda caso Caro Quintero y alista denuncia por suplantación

Hernán Bermúdez es expulsado de Paraguay y lo trasladan a México; será ingresado al Cefereso 1

Adán Augusto se dice “tranquilo y sin preocupaciones” ante traslado de Hernán Bermúdez, líder de “La Barredora”

Fiscalía CDMX revela ruta y fallas de la pipa que explotó en Iztapalapa

Buque Escuela Cuauhtémoc reanuda sus operaciones tras choque en puente de Brooklyn

Sin la presencia de Arturo Zaldívar arranca la primera audiencia de la Comisión Presidencial para la Reforma electoral en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación. En representación de se encuentra César Yáñez, subsecretario de Gobernación.

En breve más información...

Inicio de las audiencias públicas de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral en el Salón Revolución de la Secretaría de Gobernación este 17 de septiembre de 2025. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL
Inicio de las audiencias públicas de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral en el Salón Revolución de la Secretaría de Gobernación este 17 de septiembre de 2025. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

