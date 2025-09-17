La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que, a ningún jefe de Estado, gobernante ni integrante de su Gabinete, se le solicita su discurso para revisarlo antes de que hablen en eventos oficiales.

Durante la conferencia matutina de este miércoles 17 de septiembre, la Presidenta fue cuestionada sobre el mensaje del secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, en el Desfile Cívico Militar, quien reconoció que para la dependencia “fue duro aceptar y hubiera sido imperdonable callar” los actos que permitieron operar una red de huachicol fiscal en las aduanas.

Sheinbaum aclaró que, bajo su gestión, existe plena libertad de expresión para los secretarios y participantes en actos públicos.

“En donde yo estoy presente y habla un cadete, el propio General Secretario, el Almirante Secretario o cualquier integrante del Gabinete, no leo nunca los discursos previamente. Ellos hablan libremente”, afirmó.

La Mandataria federal agregó que esta dinámica también aplica en las asambleas que realiza en los estados, donde secretarios, secretarias o incluso beneficiarios de programas sociales toman la palabra sin restricciones.

“A nadie se le pide previamente su escrito para ver qué van a decir, incluso solamente se les orienta para que no sea muy largo, eso es todo. Pero incluso cuando se lleva más tiempo también se permite seguir participando”, explicó.

Sheinbaum enfatizó que su administración mantiene apertura total en los eventos públicos, al grado de que si algún asistente desea tomar la palabra, puede hacerlo.

“Si alguien en el público quiere decir algo, incluso a veces lo he invitado a subir. O sea, no hay ninguna orientación en este caso”, remató.

