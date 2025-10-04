"Nos trataron como animales", denuncian activistas de la flotilla Global Sumud deportados por Israel

Activistas internacionales que fueron deportados por Israel tras la interceptación militar de su flotilla con destino a Gaza denunciaron haber sido víctimas de violencia y "tratados como animales".

La flotilla Global Sumud ("resiliencia" en árabe), partió en septiembre de Barcelona con el objetivo de llevar ayuda humanitaria a este territorio palestino que, según la ONU, sufre una hambruna.

Pero fue interceptada por Israel, que impone un bloqueo naval alrededor de este enclave, donde desde hace casi dos años libra una guerra contra Hamas, desatada tras el ataque de ese movimiento islamista palestino a territorio israelí el 7 de octubre de 2023.

Israel detuvo a más de 400 personas y deportó a los primeros detenidos el el viernes. Entre ellos, 137 activistas de 13 países llegaron el sábado a Estambul.

Paolo Romano, político italiano, relató que fueron abordados por barcos militares, obligados a arrodillarse y golpeados si se movían. También denunció insultos y amenazas con armas durante su detención.

"Nos trataron como animales", dijo a AFP este consejero regional de Lombardía (Italia), en el aeropuerto de Estambul.

Entre los participantes de la flotilla, que contaba con unos 45 barcos, había políticos y activistas, incluida la activista climática sueca Greta Thunberg.

"La peor experiencia"

Iylia Balais, activista malaya de 28 años, calificó la interceptación de los barcos por parte de Israel como "la peor experiencia".

"Nos esposaron, no podíamos caminar, algunos fueron obligados a acostarse boca abajo en el suelo, luego nos negaron agua y a algunos nos negaron medicamentos", dijo.

Israel confirmó la deportación de los activistas en redes sociales, llamándolos "provocadores". En Estambul, familiares los recibieron con banderas turcas y palestinas, mientras gritaban "Israel asesino".

El gobierno turco calificó la interceptación como "acto de terrorismo" y abrió una investigación. El ministro de Exteriores, Hakan Fidan, elogió a los activistas por "dar voz a la conciencia humana".

En la iniciativa participaron activistas de decenas de países, entre ellos Argentina, Brasil, Colombia, México o España.

Activistas de la flotilla inician huelga de hambre

Tras ser detenidos por Israel, dos participantes belgas de la Global Sumud Flotilla iniciaron una huelga de hambre, informaron medios locales este sábado.

Se trata de Alexis Deswaef, un abogado belga y vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), y la activista bruselense Latifa Gharbaoui. Ambos participaban en la iniciativa Global Sumud Flotilla.

Los más de 40 barcos de la flotilla fueron abordados por las autoridades israelíes desde la noche del miércoles y durante 12 horas, en las que detuvieron a todos los participantes y los trasladaron al puerto israelí de Ashdod.

Los detenidos en Israel denunciaron "diversas formas de maltrato y agresión por parte de los guardias de la prisión", así como interrogatorios sin la presencia de sus representantes legales, según explicó su equipo jurídico, la ONG israelí Adalah.

En respuesta, varias personas, entre ellas Deswaef y Gharbaoui, iniciaron una huelga de hambre.

