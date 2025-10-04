Un grupo de 137 activistas de 13 nacionalidades, integrantes de la Flotilla Global Sumud detenida en aguas internacionales cuando intentaba llegar a Gaza, aterrizó este sábado en Estambul, informaron las autoridades turcas.

Los activistas fueron trasladados desde Israel en un avión de Turkish Airlines y entre ellos hay 36 ciudadanos turcos, junto a nacionales de Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Argelia, Marruecos, Italia, Kuwait, Libia, Malasia, Mauritania, Suiza, Túnez y Jordania, indicó el Ministerio de Exteriores turco.

Previamente el Ministerio de Exteriores israelí había informado de que 137 personas de 14 países, detenidas en los barcos de la Flotilla Sumud, fueron deportadas este sábado a Turquía.

Los activistas fueron recibidos en el aeropuerto de Estambul por un comité de bienvenida de la Plataforma de Apoyo a Palestina y pasarán un chequeo médico antes de declarar ante la Policía cuál fue el trato recibido en Israel durante su detención, informó el canal NTV.

Los barcos de la Flotilla con ayuda humanitaria fueron interceptados en aguas internacionales, a unas 70 millas náuticas de la costa de Gaza, una zona donde la Armada israelí patrulla, aunque no tiene jurisdicción legal.

El Ejército israelí justificó la operación porque las embarcaciones se dirigían a "una zona de combate activa".

Las autoridades israelíes trasladaron y recluyeron a los alrededor de 450 activistas que viajaban en la Flotilla en la prisión de Saharonim, en el desierto.

Una flotilla de barcos zarpa del puerto de San Giovanni Li Cuti en Catania, Sicilia, sur de Italia, el 27 de septiembre de 2025. La Coalición de la Flotilla de la Libertad (FFC) y Thousand Madleens to Gaza (TMTG) anunciaron el lanzamiento de una flotilla a Gaza de 10 barcos desde Catania, con decenas de personas a bordo. Foto: EFE

Turquía trabaja para repatriar a los activistas de la flotilla que iba a Gaza

El presidente de Turquía, el islamista Recep Tayyip Erdogan, dijo este sábado que su país está haciendo esfuerzos para repatriar a los activistas, "no solo los que partieron desde Turquía, sino también de otros países".

Los activistas emprenderán la vuelta a sus respectivos países desde el aeropuerto de Estambul.

Erdogan señaló en un discurso este sábado que Turquía está realizando intensos esfuerzos para detener lo que calificó como un "genocidio" en Gaza, movilizando todos sus recursos diplomáticos, y destacó que ha conversado en varias ocasiones con el presidente de EU, Donald Trump.

"Nuestro objetivo es llevar cuanto antes paz, tranquilidad y seguridad a nuestros hermanos y hermanas en Gaza", afirmó Erdogan, que celebró la decisión de Hamas de aceptar la propuesta de Trump para poner fin al conflicto.

