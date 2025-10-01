Más Información
El Ejército de Israel interceptó este miércoles la Global Sumud Flotilla, que aglutina a más de 40 barcos con ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, minutos después de que denunciara que había detectado decenas de embarcaciones no identificadas a pocas millas náuticas de distancia.
La flotilla publicó el mensaje que le ha hecho llegar el Ejército de Israel a la propia tripulación aproximadamente sobre las 20:00 horas (hora peninsular española) en el que le pide que no avance porque entran en una "zona de conflicto activo" y les responsabiliza de las consecuencias.
Lee también Flotilla para Gaza continúa su rumbo, pese a las "maniobras de intimidación" israelíes
Un portavoz de la flotilla respondió a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), subrayando que Israel está cometiendo crímenes de guerra, entre otros, al usar el hambre como arma de guerra, y que está violando el Derecho Internacional, justificando así su intento de llegar al enclave palestino.
En los últimos minutos, las embarcaciones de la flotilla han sufrido interferencias en las comunicaciones.
ss/mcc