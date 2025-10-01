El Ejército de Israel interceptó este miércoles la Global Sumud Flotilla, que aglutina a más de 40 barcos con ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, minutos después de que denunciara que había detectado decenas de embarcaciones no identificadas a pocas millas náuticas de distancia.

La flotilla publicó el mensaje que le ha hecho llegar el Ejército de Israel a la propia tripulación aproximadamente sobre las 20:00 horas (hora peninsular española) en el que le pide que no avance porque entran en una "zona de conflicto activo" y les responsabiliza de las consecuencias.

Un portavoz de la flotilla respondió a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), subrayando que Israel está cometiendo crímenes de guerra, entre otros, al usar el hambre como arma de guerra, y que está violando el Derecho Internacional, justificando así su intento de llegar al enclave palestino.

En los últimos minutos, las embarcaciones de la flotilla han sufrido interferencias en las comunicaciones.

