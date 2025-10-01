Más Información

Sheinbaum propondrá quitar fuero a Diputados y Senadores; eso es del pasado, dice

Sheinbaum propondrá quitar fuero a Diputados y Senadores; eso es del pasado, dice

Lo que sabemos del asesinato José Jacinto, Jefe del Sector Tlatelolco ultimado en Chalco

Lo que sabemos del asesinato José Jacinto, Jefe del Sector Tlatelolco ultimado en Chalco

Sheinbaum: Desgaste de figura de Adán Augusto López viene de los medios; destaca avances en caso de huachicol fiscal

Sheinbaum: Desgaste de figura de Adán Augusto López viene de los medios; destaca avances en caso de huachicol fiscal

Inicia entrega de 8 mil pesos a damnificados por inundaciones en el Valle de México; ¿cuándo y dónde obtenerlo?

Inicia entrega de 8 mil pesos a damnificados por inundaciones en el Valle de México; ¿cuándo y dónde obtenerlo?

Ealy Ortiz: La decisión del gobierno de combatir la corrupción de raíz debe ser apoyada desde todos los ámbitos posibles

Ealy Ortiz: La decisión del gobierno de combatir la corrupción de raíz debe ser apoyada desde todos los ámbitos posibles

Claudia en voz de Sheinbaum: claves de su discurso en su primer año de gobierno

Claudia en voz de Sheinbaum: claves de su discurso en su primer año de gobierno

Reprograman comparecencia de contraalmirante Fernando Farías, implicado en red de huachicol; será el 20 de octubre

Reprograman comparecencia de contraalmirante Fernando Farías, implicado en red de huachicol; será el 20 de octubre

Conagua anuncia “gran proyecto” para evitar inundaciones en Neza, Los Reyes e Iztapalapa; niveles de agua están abatidos

Conagua anuncia “gran proyecto” para evitar inundaciones en Neza, Los Reyes e Iztapalapa; niveles de agua están abatidos

Combate al crimen y a la pobreza marcan el año uno de Sheinbaum

Combate al crimen y a la pobreza marcan el año uno de Sheinbaum

Muere médica cubana del IMSS-Bienestar mientras laboraba en hospital de Veracruz; embajada de Cuba lamenta fallecimiento

Muere médica cubana del IMSS-Bienestar mientras laboraba en hospital de Veracruz; embajada de Cuba lamenta fallecimiento

Grieta en Puente de la Concordia se activó por lluvias del fin de semana, señala Gobierno capitalino

Grieta en Puente de la Concordia se activó por lluvias del fin de semana, señala Gobierno capitalino

Detienen en España a Víctor Hugo "N", empresario de Nuevo León acusado de fraude

Detienen en España a Víctor Hugo "N", empresario de Nuevo León acusado de fraude

El Ejército de Israel interceptó este miércoles la, que aglutina a más de 40 barcos con ayuda humanitaria a la , minutos después de que denunciara que había detectado decenas de embarcaciones no identificadas a pocas millas náuticas de distancia.

La flotilla publicó el mensaje que le ha hecho llegar el a la propia tripulación aproximadamente sobre las 20:00 horas (hora peninsular española) en el que le pide que no avance porque entran en una "zona de conflicto activo" y les responsabiliza de las consecuencias.

Lee también

Un portavoz de la flotilla respondió a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), subrayando que Israel está cometiendo, entre otros, al usar el como arma de guerra, y que está violando el Derecho Internacional, justificando así su intento de llegar al enclave palestino.

En los últimos minutos, las embarcaciones de la flotilla han sufrido interferencias en las comunicaciones.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Visa americana. Foto: iStock/ViDi Studio

Si inicio mi trámite de visa americana en octubre de 2025, ¿hasta cuándo me darán cita?

CURP Biométrica entra en vigor en Octubre 2025. Tutorial para sacar nueva CURP obligatoria: requisitos y dónde tramitarla. Foto: Adobe / RENAPO

CURP Biométrica entra en vigor en Octubre 2025. Tutorial para sacar nueva CURP obligatoria: requisitos y dónde tramitarla

Visa americana. Foto: iStock

Estados Unidos necesita inmigrantes: Acelera visas de trabajadores agrícolas H-2A

"Amenaza invisible": asteroides "asesinos de ciudades" ocultos cerca de Venus podrían impactar la Tierra. Foto: Canva

"Amenaza invisible": asteroides "asesinos de ciudades" ocultos cerca de Venus podrían impactar la Tierra

¿Tengo que activar el MTU de mi tarjeta del Bienestar Esto dicen las autoridades. Foto: Banco del Bienestar

¿Tengo que activar el MTU de mi tarjeta del Bienestar? Esto dicen las autoridades