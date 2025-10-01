Roma.- La Global Sumud Flotilla que intenta llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza avistó más de 20 buques "no identificados" en su radar, a unas tres millas naúticas de ellos ante lo que avisa de que no se dejarán "intimidar por amenazas".

"Hemos detectado más de 20 buques no identificados en nuestro radar, a sólo 3 millas náuticas de nuestra flota. Esto podría indicar un posible bloqueo naval. Pero que quede claro: no nos dejaremos intimidar por amenazas, acoso ni por los esfuerzos para proteger el asedio ilegal de Israel a Gaza", afirman en un mensaje en su canal de Telegram.

El mensaje llega después de que la Flotilla, que intenta llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, avistara a las embarcaciones cuando se encuentra a unas 80 millas del enclave palestino.

El radar de la embarcación "Alma" detectó entre 10 y 12 embarcaciones en el radar, según confirman a EFE una portavoz del grupo italiano que compone la Flotilla.

"Por favor, prepárense para intercepción", se ha escuchado en el "Alma" después del avistamiento, ante lo que sus pasajeros se han ido sentando en la popa del barco con los chalecos puestos.

En otras embarcaciones de la flota también se puede ver a los tripulantes con los chalecos listos para una posible interceptación o abordaje por parte de la Armada israelí.

Los participantes en esta iniciativa, compuesta por más de 40 barcos y más de 500 voluntarios, se preparan para una posible intervención israelí al haber superado la zona de exclusión marcada por Israel en 120 millas náuticas (unos 220 kilómetros) en aguas internacionales.

mcc