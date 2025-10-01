Más Información

Sheinbaum propondrá quitar fuero a Diputados y Senadores; eso es del pasado, dice

Lo que sabemos del asesinato José Jacinto, Jefe del Sector Tlatelolco ultimado en Chalco

Sheinbaum: Desgaste de figura de Adán Augusto López viene de los medios; destaca avances en caso de huachicol fiscal

Inicia entrega de 8 mil pesos a damnificados por inundaciones en el Valle de México; ¿cuándo y dónde obtenerlo?

Ealy Ortiz: La decisión del gobierno de combatir la corrupción de raíz debe ser apoyada desde todos los ámbitos posibles

Claudia en voz de Sheinbaum: claves de su discurso en su primer año de gobierno

Reprograman comparecencia de contraalmirante Fernando Farías, implicado en red de huachicol; será el 20 de octubre

Conagua anuncia “gran proyecto” para evitar inundaciones en Neza, Los Reyes e Iztapalapa; niveles de agua están abatidos

Combate al crimen y a la pobreza marcan el año uno de Sheinbaum

Muere médica cubana del IMSS-Bienestar mientras laboraba en hospital de Veracruz; embajada de Cuba lamenta fallecimiento

Grieta en Puente de la Concordia se activó por lluvias del fin de semana, señala Gobierno capitalino

Detienen en España a Víctor Hugo "N", empresario de Nuevo León acusado de fraude

Roma.- La Global Sumud Flotilla que intenta llevar ayuda humanitaria a la avistó más de 20 buques "no identificados" en su radar, a unas tres millas naúticas de ellos ante lo que avisa de que no se dejarán "intimidar por amenazas".

"Hemos detectado más de 20 buques no identificados en nuestro radar, a sólo 3 millas náuticas de nuestra flota. Esto podría indicar un posible bloqueo naval. Pero que quede claro: no nos dejaremos intimidar por amenazas, acoso ni por los esfuerzos para proteger el asedio ilegal de Israel a Gaza", afirman en un mensaje en su canal de Telegram.

El mensaje llega después de que la Flotilla, que intenta llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, avistara a las embarcaciones cuando se encuentra a unas 80 millas del enclave palestino.

El radar de la embarcación "Alma" detectó entre 10 y 12 embarcaciones en el radar, según confirman a EFE una portavoz del grupo italiano que compone la Flotilla.

"Por favor, prepárense para intercepción", se ha escuchado en el "Alma" después del avistamiento, ante lo que sus pasajeros se han ido sentando en la popa del barco con los chalecos puestos.

En otras embarcaciones de la flota también se puede ver a los tripulantes con los chalecos listos para una posible interceptación o abordaje por parte de la Armada israelí.

Los participantes en esta iniciativa, compuesta por más de 40 barcos y más de 500 voluntarios, se preparan para una posible intervención israelí al haber superado la zona de exclusión marcada por Israel en 120 millas náuticas (unos 220 kilómetros) en aguas internacionales.

