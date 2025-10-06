La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo manifestó su rechazo a las redadas migratorias que se han intensificado en Estados Unidos desde el pasado 6 de junio y que han resultado en la detención de mil 83 mexicanos, de los cuales varios ya han sido repatriados o se encuentran en contacto con los consulados.

“Del 6 de junio, cuando se intensificaron las redadas, al 5 de octubre son mil 83 mexicanos que han sido detenidos y todos ellos están en contacto con los consulados o incluso muchos de ellos ya han sido repatriados”, informó la Mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Sheinbaum expresó su rechazo a la política de detenciones masivas del gobierno estadounidense y defendió el papel de los migrantes mexicanos en la economía de ese país.

“Nosotros estamos en contra de estas redadas que se han estado haciendo a nuestros compatriotas y a otras nacionalidades. Los mexicanos y mexicanas que están en Estados Unidos son trabajadores, no criminales. Son quienes han sacado adelante la economía de Estados Unidos y son necesarios para su desarrollo”, afirmó.

La Presidenta llamó al Gobierno de Estados Unidos a buscar un nuevo esquema de atención y regularización para los migrantes, basado en el respeto y la cooperación.

Asimismo, hizo un llamado a los connacionales en territorio estadounidense para que acudan a los consulados de México, donde —dijo— recibirán acompañamiento y protección.

“Nuestros compatriotas deben saber que siempre van a ser atendidos por los consulados”, reiteró Sheinbaum.

