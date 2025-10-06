Más Información
"Quien robe y traicione al pueblo, enfrentará la justicia", advierte Sheinbaum a un año de su gobierno; "no les voy a fallar", afirma
Investigadores Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi ganan el Premio Nobel de Medicina 2025
Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que se detuvo a José Luis “N”, “Don José”, en Durango, quien cuenta con orden de aprehensión y es identificado como uno de los líderes de una célula delictiva de la zona dedicada al secuestro y tráfico de personas.
Por medio de su cuenta de X, García Harfuch detalló que en una operación encabezada por el Ejército Mexicano y la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron a otras 5 personas.
También señaló que se aseguraron 5 inmuebles relacionados con sus actividades delictivas.
Detienen a líder de célula delictiva en Durango. Foto: Tomada de la cuenta de X de @OHarfuch
Lee también Birmex da contrato a empresa cuestionada
Monreal se dice “encorralado” en el Zócalo tras presunto “desaire” a Sheinbaum; así fue ese momento en marzo
mahc/apr