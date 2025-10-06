La presidenta Claudia Sheinbaum recomendó al senador de Morena, Saúl Monreal, que se espere seis años para contender por la candidatura de Morena al gobierno de Zacatecas, pues indicó que es muy joven y que tiene mucha vida política por delante.

Esto, luego de que ayer, el senador morenista declaró que no descarta analizar posibles propuestas del PRI y del PAN para ir por la gubernatura de Zacatecas, pues advirtió que "sigue intacta y firme" su aspiración.

Pese a que Morena aprobó la medida antinepotismo para las elecciones en 2027, lo que impide que Saúl Monreal sea candidato por este partido, debido a que su hermano David Monreal es gobernador del estado.

"Que se espere seis años, está joven, es muy joven él. Tiene todavía mucha vida por delante", dijo la Mandataria federal a pregunta expresa en su conferencia de prensa.

"Él dice que no descarta irse por el PRI o por el PAN", se le insistió en Palacio Nacional.

"Pues allá lo avaluará la gente, verdad, si llega a hacer una circunstancia. Aquí mi recomendación personal -personal, no de la Presidenta- de Claudia es que se espere seis años. Hay mucha vida por delante, todavía es joven, tiene mucha vida política por delante", contestó.

"He dicho que `el que respira, aspira´. Mi aspiración sigue intacta y firme", dijo.

"¿Ya está buscando apoyo de otros partidos?", se le cuestionó.

"Todavía no. Vamos a dar la lucha al interior de Morena, vamos a esperar los tiempos que marque el estatuto y que marque el mismo proceso electoral local, que es aproximadamente el próximo año.

"¿Si le pidieran del PRI, o el PAN impulsarlo?", se le insistió.

"Vamos a analizarlo, vamos a verlo", dijo.

"¿O sea, no queda descartado?", se le preguntó.

"Digo, no hay ninguna... Va a depender del proceso que se lleve en Morena. Si vemos que hay un proceso que no es transparente, que no es incluyente, se tendrá que ver la situación y vamos a estar muy atentos", respondió antes de retirarse.

