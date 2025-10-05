El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, denunció que, a pesar de los reclamos ciudadanos y las opiniones escuchadas en las audiencias públicas realizadas en el Senado, la reforma a la Ley de Amparo impulsada por Morena y aliados añade elementos riesgosos e incluso inconstitucionales que ponen al gobierno en una posición ventajosa.

“Tras la votación de la reforma a la Ley de Amparo en el Senado, el oficialismo nos demostró que no le importa pasar por encima incluso de la Constitución para aprobar sus caprichos. En el dictamen que avalaron incluyen elementos riesgosos como aplicar la retroactividad en procesos que ya estén en trámite, lo cual es completamente inconstitucional; aquí lo raro es que la presidenta ya mostró su inconformidad al respecto desde la mañanera, siguen las contradicciones y conflictos entre ellos”, señaló.

En un comunicado, el líder panista enumeró algunos de los casos en que ya no podrían solicitarse el amparo de la justicia y acusó que con la configuración actual, el amparo se vuelve más un privilegio que un derecho.

Lee también Primer año de Sheinbaum concluye con porras y un Zócalo atiborrado; "mi compromiso es con el pueblo", resalta

“Con la configuración que pretenden dar a la figura del amparo, este se vuelve más un privilegio en lugar de un derecho. Si la reforma es aprobada en los términos que Morena propone, será mucho más complicado que una comunidad se proteja de una obra contaminante o que ponga en riesgo sus usos y costumbres; impide que las PyMEs puedan defenderse si el SAT les emite un crédito fiscal excesivo.

“Tras un bloqueo injusto, puedes pasar años sin tener acceso a tus cuentas bancarias; y algo sumamente grave: desprotege al ciudadano en caso, por ejemplo, de que una autoridad lo señale injustamente como culpable y sea encarcelado mientras se investiga el caso… ¿dónde quedó la presunción de inocencia? ¿Dónde queda la protección a nuestros derechos humanos?”, cuestionó”.

Romero Herrera adelantó que el PAN rechazará por completo esta iniciativa que pone en desventaja a las familias mexicanas y empleará todos los recursos a su alcance para intentar frenar esta nociva reforma.

Lee también Sheinbaum anuncia el proyecto "México, país de innovación"; detalla avances en IA, vehículos eléctricos y satélites

“En Acción Nacional nos oponemos a esta y a todas aquellas reformas injustas y que dejan en total indefensión a las familias mexicanas. No se trata de llevarle la contraria al gobierno nada más porque sí, es porque observamos que con las modificaciones que quieren hacerle a la Ley de Amparo, desnaturalizan completamente esta figura para protegerse a sí mismos de los ciudadanos. Advertimos que el PAN dará la batalla en la Cámara de Diputados y que emplearemos todo lo que esté a nuestro alcance para intentar frenar esta reforma con la configuración que le dieron actualmente”, subrayó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em