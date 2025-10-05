Con motivo del cierre de su gira de rendición de cuentas "La Transformación Avanza", tras visitar todos los estados de la República, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró su primer año como mandataria federal.

Al encabezar la ceremonia ante miles de personas en el Zócalo de la Ciudad de México, la Presidenta anunció su proyecto "México, país de innovación".

Cierre de ceremonia por los primeros 365 días de gobierno de Claudia Sheinbaum desde vista panorámica este domingo 5 de octubre de 2025. Foto: Hugo Salvador/ EL UNIVERSAL

La titular del Ejecutivo detalló que este es un "proyecto ambicioso" que presentará en las próximas semanas y que incluye el desarrollo del Laboratorio Nacional de Inteligencia Artificial.

Lee también Tormenta tropical “Priscilla” se forma en costas de Jalisco, Colima y Michoacán; prevén que evolucione a huracán

También ahondo que como parte de este plan, presentarán el prototipo del vehículo eléctrico “Olinia”, los avances del Taller de Diseño de Semiconductores, y también los proyectos de satélites nacionales y de un vehículo aéreo no tripulado producido 100% en México.

También destacó que a su llegada al gobierno propuso el Plan México, "una visión de largo plazo para que el país fortalezca su producción para el mercado interno y para la exportación; que se generen mejores empleos para el pueblo", y que en 2026 estarán en avance 23 Polos de Desarrollo para el Bienestar.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, en su mensaje desde el Zócalo capitalino a un año de su gobierno, el 5 de octubre de 2025. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

Obras estratégicas en el gobierno de Sheinbaum

Durante su discurso, la Presidenta mencionó que iniciaron obras estratégicas durante su gobierno, entre ellas se encuentran:

El Tren Ciudad de México-Pachuca

Los trenes de pasajeros:

Ciudad de México-Querétaro.

Saltillo-Nuevo Laredo, como parte del tren del Norte México-Nuevo Laredo.

Agregó que también darán continuidad a todas las obras públicas y que entre diciembre del 2025 y enero del 2026, va a inaugurar puentes, carreteras, hospitales y el Tren Ciudad de México-AIFA.

Lee también Sheinbaum defiende legado de AMLO y de la 4T; "Nosotros solo hacemos reverencia al pueblo de México", afirma

"Tren del Golfo de México", aprobado por "mayoría"

En medio de su disertación, la Presidenta se detuvo para poner a votación que el Tren México-Nuevo Laredo se llame "Tren del Golfo de México".

"México-Nuevo Laredo. A ver, ¿cómo ven? ¿Qué les parece si a ese tren le ponemos tren del Golfo de México? Lo voy a poner a votación. ¿Quién está de acuerdo que el tren que va de México a Nuevo Laredo se llame `Tren del Golfo de México´?", preguntó.

Con miles de manos alzadas aprobando la propuesta, Sheinbaum Pardo dijo: "Mayoría".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc