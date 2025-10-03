Octavio De la Torre De Stéffano, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) informó que en la primera edición del "Viernes Muy Mexicano" – iniciativa alineada al Plan México que promueve que el último viernes de cada mes se consuma en negocios locales– participaron 23 mil 335 negocios familiares en todo el país.

En conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el dirigente empresarial señaló que "Viernes Muy Mexicano" fortalece el mercado interno, impulsa la prosperidad compartida y reconoce a la empresa familiar como la columna vertebral de la economía.

"Hoy como cada viernes volvemos a decir `¡Hoy toca México!´y con ello queremos compartir algunos resultados que vale la pena resaltar: los resultados de la primera jornada del pasado 26 de septiembre son alentadores: participaron 23 mil 335 negocios familiares en todo el país en la plataforma oficial; se distribuyeron 250 mil engomado oficiales, hubo presencia en las 32 federativas y 18 entidades federativas realizaron activación con primeras compras, ruedas de prensa recorrido".

`Viernes Muy Mexicano´ está alineado con el Plan México que -como usted lo estableció- fortalece el mercado interno, impulsa la prosperidad compartida y reconoce a la empresa familiar como la columna vertebral de la economía".

En Palacio Nacional, Octavio De la Torre De Stéffano destacó que los estados con más registros fueron Tamaulipas, Veracruz, Guanajuato, Puebla y Ciudad de México.

Indicó que entre los municipios con más promociones destacaron Ciudad Victoria, Tamaulipas; León, Guanajuato; Puebla, Puebla; Campeche, Campeche, y Puerto Vallarta, Jalisco.

