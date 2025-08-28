La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) anunció que el siguiente 26 de septiembre arrancarán con la estrategia "Viernes Muy Mexicano", la cual tiene el objetivo de incentivar las ventas en comercios de barrio y familiares.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Octavio De la Torre De Stéffano, presidente de Concanaco Servytur, explicó que, esta acción buscará hacer el último viernes de cada mes para las familias mexicanas elijan productos y servicios nacionales en sus negocios de confianza.

"Habrá promociones, experiencias locales y una gran activación el último viernes de cada mes. Miren, no se va a tratar solamente de descuentos, se trata de orgullo y de pertenencia. Como dice nuestro decálogo, las empresas familiares no solamente venden, acompañan, son memoria, herencia, trabajo y pertenencia", explicó.

Por lo anterior, los comercios y prestadores de servicios participantes van a tener un distintivo visible con un mensaje que va a decir: "Aquí se vive un Viernes Muy? Mexicano".

"Habrá un código QR también que va a llevar al consumidor, a la población, a un mapa digital para que pueda encontrar de manera rápida los negocios cercanos a donde se encuentre. Desde nuestras cámaras, desde nuestras organizaciones, vamos a acompañar para fortalecer con crédito, capacitación y digitalización. Porque la formalidad no debe de ser un privilegio, sino un camino posible y compartido", señaló.

Añadió que esto es economía en clave de territorio, "es para las familias que tendrán mejores precios y experiencias cercanas, para los negocios familiares que ganarán flujo, clientes y arraigo, y sobre todo para nuestro país".

A partir de hoy se abrirá el registro y van a entregar materiales a los comerciantes, el 4 de septiembre vamos a presentarlo en la Asamblea Nacional de Empresas y Negocios Familiares y el 26 de septiembre comenzará.

"Es una invitación a todas y todos, a las familias, a que busquen el distintivo, que escaneen ese código QR, elijan México cada viernes. A los negocios, a que se registren hoy. No están solos en ese camino hacia la formalidad", dijo Octavio De la Torre.

En ese sentido, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que, anteriormente se decía que "lo hecho en México está bien hecho, y ahora es lo hecho en México está mejor hecho".

"Entonces, los Viernes Muy Mexicano, pues tienen que ver con eso, con un reconocimiento, también un orgullo de ser mexicanas y mexicanos, y de promover los productos que se hacen en México".

