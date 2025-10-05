Más Información

, uno de los personajes más entrañables de la televisión mexicana, dio el salto a la televisión estadounidense de la mano de Saturday Night Live (SNL), en un sketch en inglés presentado durante el estreno de su temporada 51.

La serie de comedia, creada y protagonizada por el fallecido, conocido como "Chespirito", narra las vivencias de un grupo de vecinos que comparten una misma vecindad, con "El Chavo" como protagonista: un niño huérfano que constantemente se mete en problemas. La producción también retrata las distintas clases sociales a través de sus personajes y el entorno.

SNL recreó la dinámica original de la serie con su elenco, comenzando por "El Chavo", interpretado por el comediante Marcello Hernández, de origen cubano y dominicano. "Quico" fue interpretado por el anfitrión del episodio, el cantante Bad Bunny, quien replicó los característicos cachetes inflados y el tono de voz peculiar del personaje, originalmente encarnado por Carlos Villagrán.

Foto: Vía X SNL.
Foto: Vía X SNL.

Sarah Sherman dio vida a "La Chilindrina", papel que en la versión original interpretó María Antonieta de las Nieves. Estos tres forman parte del elenco "infantil", aunque, como en la serie original, son interpretados por adultos.

El sketch también contó con una breve aparición del actor Jon Hamm como el Profesor Jirafales, maestro de los niños y eterno pretendiente de Doña Florinda. Aunque uno de los personajes clásicos, Doña Clotilde ,conocida como “La Bruja del 71” e interpretada originalmente por Angelines Fernández, no apareció en la escena.

Fiel al estilo del original, el sketch incluyó risas grabadas del público y efectos sonoros característicos, como el "timbre" que suena cuando Doña Florinda le da una cachetada a Don Ramón.

El guion del sketch recreó situaciones icónicas de la serie, como los pleitos entre los personajes:

Fragmento del sketch en SNL

"Don Ramón" dice que está trabajando, a lo que "Quico" (interpretado por Bad Bunny) le responde con ironía: “Ah, por fin estás trabajando”. Don Ramón amenaza con pegarle y Quico responde: “¡No me pegues!”. Aparecen "El Chavo" y "La Chilindrina" para detener el conflicto.

El "Chavo" pregunta si "Don Ramón" va a golpear a "Quico" con su martillo. "Don Ramón" lo niega, y "El Chavo" recuerda una frase de su madre: “Nunca pegues a tu enemigo”. Quico, conmovido, le dice al Chavo que no es su enemigo, sino su amigo. Luego corre a llamar a su madre.

Cuando "Doña Florinda" aparece y pregunta qué sucedió, todos señalan a "Don Ramón", y ella sin dudarlo le da una cachetada. La escena continúa con "Chilindrina" diciendo que tiene hambre, por lo que "El Chavo" le lanza un pastelazo y luego "Quico" pregunta si todavía tiene hambre. Al responder "Chilindrina" que sí, él le dice en español: "Entonces, tóma torta".

Foto: Vía X SNL.
Foto: Vía X SNL.

Aparece el "Señor Barriga" preguntando por "Don Ramón". "Chilindrina", al darse cuenta de que viene por la renta, responde: “Yo no tengo padre”. "Don Ramón" asegura que sí tiene el dinero, lo que sorprende al "Señor Barriga", quien dice que se va a desmayar.

"Quico" le advierte que va a romper el piso si cae. "Señor Barriga", frustrado, dice que se irá a comer un “sandwichito”.

"Don Ramón" se enfurece con los comentarios y llama a los niños “lunáticos sin educación”. Todos comienzan a llorar. "Doña Florinda" lo culpa por hacer llorar a su hijo. Finalmente, entra el "Profesor Jirafales" (interpretado por Jon Hamm), preguntando qué está pasando, y "Doña Florinda" lo recibe con entusiasmo.

El éxito de "El Chavo del 8" fue tan grande que, para 1973, se transmitía en varios países de Hispanoamérica, alcanzando altos índices de audiencia. Se estima que, en 1975, el programa era visto por más de 350 millones de televidentes cada semana.

