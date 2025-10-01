Edgar Vivar, recordado por su papel del “Señor Barriga” en "El Chavo del 8", volvió emocionar a los seguidores de la icónica serie luego de enviar un mensaje lleno de cariño a María Antonieta de las Nieves, la entrañable actriz que dio vida a “La Chilindrina”.

En los últimos meses, De las Nieves ha enfrentado diversos problemas de salud, situación que ha preocupado a sus fans. Fue por ello que el mensaje de Vivar para muchos fue considerado un gesto conmovedor que reavivó la nostalgia por la amistad que ambos forjaron en los sets de grabación hace más de 45 años.

En su publicación, el intérprete escribió: “Celebro desde el corazón verte bien , contenta, lúcida, viva…Dios permita reencontrarnos , muchas, muchas veces, Toni !”. Estas palabras rápidamente se viralizaron y provocaron una ola de reacciones en redes sociales, donde admiradores de la serie agradecieron la muestra de apoyo y desearon pronta recuperación a la actriz.

Por su parte, María Antonieta de las Nieves también ha utilizado sus redes para agradecer los mensajes que ha recibido, asegurando que sigue bajo supervisión médica y cumpliendo con los tratamientos necesarios para mejorar su estado de salud.

Celebro desde el corazón verte bien , contenta ,lúcida ,viva….

Celebro desde el corazón verte bien , contenta ,lúcida ,viva….

Dios permita reencontrarnos ,muchas , muchas veces Toni !

Los accidentes recientes de “La Chilindrina”

Uno de los episodios que más preocupó al público ocurrió en septiembre pasado, cuando la actriz sufrió una caída en plena función de la obra Cabaret en el Teatro de los Insurgentes, en la Ciudad de México.

El accidente ocurrió mientras subía unas escaleras dirigiéndose a la salida, y aunque en un principio se rumoró que había sido trasladada de emergencia al hospital, después se aclaró que no fue necesario.

El video del incidente circuló rápidamente en redes sociales, generando preocupación entre sus seguidores. Sin embargo, la propia actriz minimizó lo ocurrido y aseguró que continuaría con sus compromisos profesionales.

Ante estas dificultades, Edgar Vivar ha manifestado su admiración por la fortaleza y resiliencia de su compañera de elenco. Para los fanáticos de "El Chavo del 8", este intercambio de mensajes representa no solo un gesto de cariño, sino también un recordatorio de que la amistad entre los actores sigue vigente después de décadas.

La figura de “La Chilindrina” continúa siendo parte de la memoria colectiva de varias generaciones, y su capacidad de mantenerse activa en el teatro y la televisión ha sido motivo de inspiración para el público que la sigue desde hace más de cinco décadas.