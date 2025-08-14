En internet circula un video que muestra el momento en que Édgar Vivar y María Antonieta de las Nieves, “La Chilindrina”, se reencontraron en Perú, demostrando su fuerte vínculo más allá de la pantalla en “El Chavo del 8”.

Durante más de 7 años, los actores convivieron en el proyecto de Roberto Gómez Bolaños “Chespirito” y, tras apagarse las cámaras, su amistad continuó fuera de los reflectores y las luces del set.

¿Dónde se volvieron a verse la “Chilindrina” y Édgar Vivar?

El emotivo momento ocurrió en la casa del comediante peruano Ernesto Pimentel, según reveló la revista TVyNovelas. El video, difundido en su cuenta de Instagram, ha conmovido a los fans al mostrar a los actores abrazados.

En las imágenes se observa a María Antonieta de las Nieves sentada, cuando, por sorpresa, llega Édgar Vivar (“El Señor Barriga”), quien le da un beso en la frente y la abraza tiernamente.

La “Chilindrina” reaccionó con calma y ternura al afecto de su amigo y excompañero de elenco, diciéndole: “mi gordito, mi gordito precioso”, se escucha en el video que se ha viralizado.

María Antonieta de las Nieves conoce a su interprete de la serie

En el clip se alcanza a escuchar a Édgar Vivar preguntar a la intérprete: “¿Estás bien?” y, al confirmarlo el actor le respondió: “Mi regalito, lindo, mi amor”. La gente se ha mostrado preocupada por el estado físico de la actriz, de 75 años.

Durante el programa peruano "Esta Noche", conducido por Chola Chabuca, María Antonieta de las Nieves convivió con la actriz Paola Montes de Oca, quien la interpretó en “Chespirito: Sin querer queriendo”.

¿Cuál es el estado de salud actual de la “Chilindrina”?

Desde 2019, la actriz reveló que padece fibromialgia, enfermedad que causa dolor, fatiga persistente y, en algunos casos, alteraciones en la articulación temporomandibular que pueden generar problemas en el habla.

María Antonieta de las Nieves se encuentra bien de salud, según lo ha señalado en entrevistas. Ella estuvo presente en el “Gran Circo Estelar” del Mall del Sur en Lima, Perú, en julio y hasta este 10 de agosto donde interpretó a su icónico personaje en un espectáculo que combinó comedia, música y circo.