Más Información

“Sueño Perro”, una instalación sensorial con la que Alejandro G. Iñárritu celebra 25 años de “Amores perros”

“Sueño Perro”, una instalación sensorial con la que Alejandro G. Iñárritu celebra 25 años de “Amores perros”

La UNAM y yo

La UNAM y yo

El guitarrista Rafael Aguirre debuta en el Palacio de Bellas Artes

El guitarrista Rafael Aguirre debuta en el Palacio de Bellas Artes

La historia de cómo se ubicó una pintura de Botticelli en el Museo de San Carlos

La historia de cómo se ubicó una pintura de Botticelli en el Museo de San Carlos

UNAM condena actos vandálicos en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco

UNAM condena actos vandálicos en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco

El guitarrista Rafael Aguirre debutará en CDMX con el Concierto de Aranjuez

El guitarrista Rafael Aguirre debutará en CDMX con el Concierto de Aranjuez

El actor Eric Dane, recordado por su papel como el Dr. Mark Sloan en la exitosa serie “Grey’s Anatomy”, reapareció públicamente en silla de ruedas tras ser diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que afecta las neuronas motoras y provoca una pérdida progresiva de movilidad.

El intérprete de 52 años fue visto el 30 de septiembre en el aeropuerto de Washington D.C., acompañado por su asistente, quien lo ayudaba a desplazarse mientras él intentaba mantenerse erguido. Vestía una camisa negra y una chaqueta oscura.

Cuando un reportero le preguntó qué mensaje deseaba enviar a sus seguidores, Dane, con dificultad para hablar, respondió: “Mantengan la fe, hermano”. El momento fue captado en video.

Lee también:

Los retos de la enfermedad

El también actor de “Euphoria” reveló en abril que había sido diagnosticado con ELA y desde entonces ha compartido algunos de los desafíos que enfrenta. En junio, por ejemplo, mencionó que había perdido la movilidad de uno de sus brazos.

Por su parte, en una entrevista con “Good Morning America”, confesó que una de sus mayores preocupaciones es no poder cuidar a sus hijas como su padre lo hizo con él, aunque afirmó sentirse respaldado por su familia.

Dane alcanzó fama internacional gracias a “Grey’s Anatomy”, donde participó durante seis temporadas. También ha destacado en producciones como “Euphoria”, “The Last Ship”, “Private Practice” y “Las Vegas”, además de películas como “Grey Lady”, “Burlesque” y “Americana”.

Lee también:

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Fueron Nodal y Ángela? Emiliano Aguilar afirma que alguien le ‘metió el pie’ para dejarlo fuera de los Premios Billboard. Foto: Tomada de Instagram @emiliano_aguilar.t / AFP

¿Fueron Nodal y Ángela? Emiliano Aguilar afirma que alguien le ‘metió el pie’ para dejarlo fuera de los Premios Billboard

Tom Cruise (63) convence a Ana de Armas (37) de unirse a la Cienciología tras prometerle 'la boda del año'. Foto: AP / AFP

Tom Cruise (63) convence a Ana de Armas (37) de unirse a la Cienciología tras prometerle 'la boda del año'

El humillante apodo que William y Kate usan en secreto para ridiculizar a Meghan Markle. Foto: AP / (Phil Noble/Pool Photo via AP)

El humillante apodo que William y Kate usan en secreto para ridiculizar a Meghan Markle

Alfredo Adame explota contra Lupillo por exhibir a Belinda “¿Tú crees que ese ángel hermoso va a necesitar de ese sapo”, dice. Foto: Tomada de Instagram @alfredoadame.goldenboy / @belindapop / @lupilloriveraofficial

Alfredo Adame explota contra Lupillo por exhibir a Belinda: “¿Tú crees que ese ángel hermoso va a necesitar de ese sapo?”, dice

Heidi Klum. Foto: EFE

Heidi Klum deja poco a la imaginación y luce vestido transparente en Paris Fashion Week