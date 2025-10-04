El actor Eric Dane, recordado por su papel como el Dr. Mark Sloan en la exitosa serie “Grey’s Anatomy”, reapareció públicamente en silla de ruedas tras ser diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que afecta las neuronas motoras y provoca una pérdida progresiva de movilidad.

El intérprete de 52 años fue visto el 30 de septiembre en el aeropuerto de Washington D.C., acompañado por su asistente, quien lo ayudaba a desplazarse mientras él intentaba mantenerse erguido. Vestía una camisa negra y una chaqueta oscura.

Cuando un reportero le preguntó qué mensaje deseaba enviar a sus seguidores, Dane, con dificultad para hablar, respondió: “Mantengan la fe, hermano”. El momento fue captado en video.

Lee también: Selena Gomez revela detalles íntimos de su boda con Benny Blanco

Los retos de la enfermedad

El también actor de “Euphoria” reveló en abril que había sido diagnosticado con ELA y desde entonces ha compartido algunos de los desafíos que enfrenta. En junio, por ejemplo, mencionó que había perdido la movilidad de uno de sus brazos.

Por su parte, en una entrevista con “Good Morning America”, confesó que una de sus mayores preocupaciones es no poder cuidar a sus hijas como su padre lo hizo con él, aunque afirmó sentirse respaldado por su familia.

Dane alcanzó fama internacional gracias a “Grey’s Anatomy”, donde participó durante seis temporadas. También ha destacado en producciones como “Euphoria”, “The Last Ship”, “Private Practice” y “Las Vegas”, además de películas como “Grey Lady”, “Burlesque” y “Americana”.

Lee también: La actriz colombiana que trasladó su experiencia del terremoto de 2017 a la serie "Cada minuto cuenta"