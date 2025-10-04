Más Información

“Sueño Perro”, una instalación sensorial con la que Alejandro G. Iñárritu celebra 25 años de “Amores perros”

La UNAM y yo

El guitarrista Rafael Aguirre debuta en el Palacio de Bellas Artes

La historia de cómo se ubicó una pintura de Botticelli en el Museo de San Carlos

UNAM condena actos vandálicos en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco

El guitarrista Rafael Aguirre debutará en CDMX con el Concierto de Aranjuez

vivió su gran día bajo estrictas medidas de seguridad y ha preferido compartir con sus seguidores solo los momentos más íntimos y especiales de su boda con .

Recientemente, la exestrella de Disney dio un vistazo al proceso de cómo escribió sus votos matrimoniales a través de una serie de emotivas fotografías publicadas en Instagram.

En una de ellas, se le ve preparándose con una bata de satén rosa, luciendo pensativa mientras está sentada en la cama con un bolígrafo y papel para escribir sus promesas a su futuro esposo. Ya tenía el maquillaje y el peinado listos para la ocasión.

Foto: Instagram oficial.
Foto: Instagram oficial.

Lee también:

Otra imagen la muestra con un velo blanco y una bata azul con detalles florales, sonriendo mientras posa junto a una amiga. También compartió una foto caminando de la mano con Blanco por la playa. “Desde escribir mis votos hasta salir de mi boda un poco antes que la mayoría...”, escribió la cantante.

Incluyó, además, una imagen de fresas decoradas al estilo nupcial y otra donde posa con un segundo vestido blanco que enmarca perfectamente su cintura.

Foto: Instagram oficial.
Foto: Instagram oficial.

Gomez y Blanco se casaron el 27 de septiembre en una residencia privada en Santa Bárbara, California, rodeados de familiares, amigos cercanos y celebridades como Taylor Swift y sus compañeros de Only Murders in the Building, Martin Short y Steve Martin.

Lee también:

La pareja hizo público su “sí, acepto” con una romántica sesión de fotos que capturó su complicidad y alegría. Gomez lució un vestido de satén confeccionado a mano por la firma Ralph Lauren, con cuello halter y delicados bordados, mientras que Blanco optó por un clásico esmoquin negro.

La pareja se comprometió en diciembre de 2024, tras más de un año de relación. La pareja mantuvo en reserva los preparativos de la boda, asegurando que no tenían prisa por llegar al altar, ya que ambos estaban concentrados en sus proyectos profesionales. Selena también adelantó que su ceremonia rompería con algunas tradiciones, como el clásico baile de los novios, pues confesó que su carácter tímido la haría sentirse incómoda con ese tipo de momentos.

