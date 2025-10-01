La boda de Selena Gómez y Benny Blanco no solo acaparó la atención por la unión de dos figuras influyentes en la música, sino también por la elección de los vestidos de la actriz.

En días recientes, la estrella de "Only Murders in the Building" compartió con sus seguidores imágenes del evento celebrado en Santa Bárbara, California, Estados Unidos. Fue el pasado 27 de septiembre donde dio el "sí" frente al altar.

A través de un post en Instagram, Selena Gómez mostró sus 3 looks nupciales y diseñados por la firma Ralph Lauren. En De Última repasamos los detalles de estos increíbles atuendos.

Selena Gómez y Benny Blanco se casaron el pasado 27 de septiembre de 2025. Foto: Instagram @selenagomez

Selena Gómez y su vestido de novia con escote halter

Aunque no se revelaron muchos detalles del evento, tal parece que el principal vestido de la cantante fue uno confeccionado con seda de doble faz, hecho a su medida y diseñado por Ralph Lauren.

El vestido dejaba su espalda al descubierto y tenía un escote halter, con detalles de macramé bordado alrededor del cuello y que le aportaron dramatismo a la prenda.

En la parte baja se apreciaba que el vestido era de caída fluida, con una cola redondeada y muy amplia para resaltar la silueta de Selena Gómez.

Este primer look fue complementado con un peinado de ondas suaves y un maquillaje natural en tonos rosados, creado con productos de Rare Beauty, marca de la artista.

Este vestido con escote halter fue el que Selena Gómez eligió como primer atuendo. Foto: Instagram @selenagomez

El vestido de novia de Selena Gómez con encaje artesanal

Poco después, Benny Blanco compartió imágenes que revelaron un segundo look de Selena Gómez en la boda; tal parece que este fue elegido para una ceremonia más íntima.

La empresaria apostó por un vestido de encaje artesanal, de pies a cabeza, y de igual manera diseñado por Ralph Lauren. Sin duda, fue una prenda muy arriesgada, pero que no le restó elegancia.

Esta segunda prenda mantenía el escote halter, pero estaba adornado de pies a cabeza con más de 300 flores de encaje (cocidas a mano) y un corset pintado delicadamente.

Otro detalle curioso es que en los bordados se incluyó un corazón diminuto con las iniciales S + B y la fecha de la boda.

De acuerdo con la firma, se necesitaron más de 200 horas de trabajo para confeccionar el vestido.

Selena Gómez agregó un detalle romántico a su segundo look de novia con el encaje. Foto: Instagram @selenagomez

El look vintage de novia de Selena Gómez

La celebración no terminó en looks clásicos ni románticos, pues la cantante optó por un tercer vestido vintage durante la fiesta, el baile y el corte del pastel.

En su tercer outfit de novia, la famosa llevó una prenda con tirantes y hombros descubiertos por la parte superior, mientras que la falda tenía volumen y caída tipo A, totalmente inspirado en los años 60.

En un intento por dejar atrás el glamour, pero con poco éxito porque de todas maneras lució fabulosa, decidió quitarse las zapatillas de plataforma. En definitiva, prefirió la comodidad para bailar con su ahora esposo.

Este tercer vestido de Selena Gómez fue inspirado en los años 60. Foto: Instagram @selenagomez

Selena Gómez convirtió su boda con Benny Blanco en un momento íntimo y muy inspirador para quienes están próximos a casarse. Sólo Ralph Lauren pudo entender a la perfección la escancia de la pareja y plasmarla en sus diseños para hacer su día aún más especial.

