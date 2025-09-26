Más Información

La noche del jueves 25 de septiembre se celebraron los en Ciudad de Panamá y la cantante resultó ser la ganadora de la categoría Mejor Canción Mariachi Música Mexicana, junto a Álex Fernández, por su tema “Cuéntame”.

La artista destacó en la alfombra roja con un glamoroso vestido ceñido con estampado imponente, creado por un talentoso diseñador mexicano. En De Última te contamos todo lo que debes saber sobre el vestido que lució Majo en este momento especial.

El look de Majo Aguilar en los Premios Juventud 2025

El look de Majo Aguilar en los Premios Juventud 2025 es una mezcla de elegancia y sensualidad. Se trata de un vestido ceñido largo con estampado animal, que abraza la silueta femenina con delicadeza. El vestido presenta frunces tanto adelante como en la parte posterior, detalle que enriquece el diseño y realza la figura.

Los escotes son elementos importantes en esta pieza: conviven en armonía el cuello en V profundo y la espalda descubierta. Mención aparte merecen las hombreras, que añaden estructura al vestido y acentúan la elegancia.

Foto: EFE
Foto: EFE

Aguilar acompaña esta prenda con sandalias con tiras transparentes, una elección ideal para lucir estampados llamativos. Suma un par de brazaletes plateados que superpone sobre las mangas largas de manera muy chic.

Foto: EFE
Foto: EFE

El maquillaje de Majo Aguilar es muy bonito y natural. Su mirada resalta con sombras en tonos tierra y un delineado clásico. En mejillas y labios, lleva tonos rosas suaves, con el lip gloss como protagonista.

Foto: EFE
Foto: EFE

Majo Aguilar viste diseño mexicano

La cantante eligió un vestido de la colección otoño-invierno 2025/2026 del diseñador jalisciense Alfredo Martínez, la cual presentó en mayo en la Semana de la Moda mexicana (Volvo Fashion Week México).

Su colección está inspirada en el glamour de la actriz Sasha Montenegro (1946-2024). “Su presencia —teatral, ambigua, magnética— sirve como punto de partida para construir una narrativa donde lo femenino se vuelve hechizo, poder y espectáculo”, expresa la firma mexicana sobre esta figura del cine.

El vestido de Alfredo Martínez que lució Majo Aguilar en los Premios Juventud expresa ese poder de lo femenino, con una elegancia que no teme seducir.

