La alfombra roja de Premios Juventud 2025, celebrados en Panamá, se llenó de glamour con los looks de varias figuras del espectáculo, pero fue Sofía Castro quien acaparó las miradas de los asistentes.

¿Qué atuendo flechó el corazón de sus fans? En De Última te mostramos el espectacular vestido de transparencias que lució la también hija de Angélica Rivera.

Sofía Castro combinó su maquillaje y peinado para resaltar el vestido de transparencias. Foto: @sofia_96castro

El look de gala de Sofía Castro en Premios Juventud 2025

El pasado 25 de septiembre, la ciudad de Panamá se convirtió en el punto de encuentro de actores, cantantes y creadores digitales con motivo de los Premios Juventud 2025.

Por primera fueron realizados fuera de Estados Unidos. Pero esta gala no solo destacó por los galardones, sino también por los looks de los invitados y uno en particular se llevó la noche.

Se trata del atuendo de Sofía Castro, quien acaparó miradas con un vestido negro de transparencias. El vestido se ajustaba a su silueta, tenía hombros descubiertos y dejaba entrever su abdomen y piernas.

Con una sonrisa junto a Angélica Rivera, la famosa dio una cátedra de cómo equilibrar la sensualidad y el glamour, de la mano de las asesoras de moda Karla Guindi y Nathaly Michan.

Mientras que su maquillaje, a cargo de Kelly Guadarrama, le agregó impacto visual mediante su delineado “cat-eye” que alargó su mirada, haciéndola lucir desafiante como su vestido.

Para el peinado, Sofía Castro optó por un chongo recogido y mechones sueltos para enmarcar el rostro, estilo que fue realizado por el profesional Fernando Ongay.

Sofía Castro deslumbró en Panamá con un look elegante y audaz durante Premios Juventud 2025. Foto: Instagram @sofia_96castro

¿De dónde es el vestido de transparencias de Sofía Castro?

El vestido que maravilló a los asistentes a la gala de Premios Juventud 2025 es una pieza de la casa francesa de moda Jean Paul Gaultier.

En la página oficial se encuentra bajo el nombre "The Black Conical Dress" y cuenta con su contraparte en color blanco llamada "The White Conical Dress". Ambas propuestas destacan por sus transparencias estratégicas, cubriendo únicamente el busto y las caderas.

Esta prenda tiene un costo de 1,080 dólares o $19,844. La firma hace el estilismo con unos guantes largos de tul negro, aunque Sofía Castro le dio su toque personal al llevarlo sólo con un set lencero en negro.

Este diseño de Jean Paul Gaultier fue llevado con mucho estilo por Sofía Castro. Foto: Jean Paul Gaultier

Con esta elección, Sofía Castro lució a la altura de Premios Juventud 2025, pero al mismo tiempo nos reafirmó que es un ícono de moda porque no cualquiera se anima a llevar transparencias en una alfombra roja.

