El vestido de novia de Selena Gomez ha sido uno de los más esperados desde que anunció su compromiso con Benny Blanco (Benjamin Joseph Levin). La artista de origen latino no solo ha conquistado a un gran público global por su carrera en la actuación y la música, sino también por su incursión en la industria de la belleza, su honesto mensaje de aceptación y sus acciones por la salud mental.

El sábado 27 de septiembre, Selena y Benny celebraron su boda en Santa Bárbara, California, junto a 170 familiares y amigos, según precisa Vogue. El mismo día, la mujer con más seguidores en Instagram compartió las primeras imágenes de su enlace nupcial, donde se pueden apreciar detalles del hermoso vestido de novia que escogió para este día tan especial, firmado por Ralph Lauren.

Selena Gomez y Benny Blanco se casaron con diseños de Ralph Lauren. Foto: Especial. Instagram @selenagomez (Petra Collins)

Así es el vestido de novia de Selena Gomez

¿Óscar de la Renta, Vivienne Westwood o Vera Wang? No es de ninguna de estas reconocidas y admiradas firmas de lujo. La actriz de “Only Murders in the Building” lució un vestido de novia hecho a medida de Ralph Lauren, además, su esposo vistió un smoking de la misma casa estadounidense. Algunas celebridades que han elegido vestidos de novia con el sello de Ralph Lauren son Lily Collins, Priyanka Chopra y Jennifer Lopez.

Textura satinada y encaje floral son protagonistas del vestido de novia de Selena Gomez. Foto: Especial. Instagram @selenagomez (Petra Collins)

diseño de ensueño elegido por Selena Gomez presenta un elegante escote halter que deja la espalda parcialmente descubierta; en el cuello, destaca el encaje floral que acentúa el estilo romántico del look. El traje satinado tiene hermosos detalles con formas sinuosas y drapeado en el corpiño que enriquecen el diseño y estilizan la silueta.

Para la ocasión, la fundadora de Rare Beauty lució su cabello corto suelto, con un peinado ladeado con ondas, que evoca el glamoroso estilo Old Hollywood. En las imágenes compartidas se aprecia un maquillaje natural y elegante en tonos rosa. Las uñas, que seguramente fueron creación de Tom Bachik, se mantienen dentro de lo clásico en un tono blanco perlado.

Las clásica manicura de tono blanco perlado es una de las favoritas de las novias. Foto: Especial. Instagram @selenagomez (Petra Collins)

Elegante, atemporal, delicado y romántico son algunos de los adjetivos con los que podemos asociar el vestido de novia de Selena Gomez, un modelo que va a inspirar a muchas de las novias que se encuentran en los preparativos de su boda actualmente.

Selena Gomez y Benny Blanco confirmaron su relación romántica en el año 2023 y en diciembre de 2024 anunciaron su compromiso, cuando Selena mostró entusiasmada su anillo de compromiso con diamante corte marquesa. En agosto de este año, la actriz celebró su despedida de soltera en México, luciendo atuendos de estilo nupcial, entre ellos un minivestido de perlas de Retrofête, al que sumó un velo con la frase “Bride to Be”.

¿Qué te pareció el vestido de novia de Selena Gomez?

