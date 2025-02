El Día de San Valentín, Selena Gomez y su prometido Benny Blanco compartieron imágenes de la nueva portada de la revista Interview, en la cual lucen "matching outfits". Es esta la primera entrevista que dan juntos desde que se comprometieron.

El día anterior, la pareja del momento sorprendió a sus fans con la noticia del lanzamiento de un disco que preparan en equipo: “I Said I Love You First” (21 de marzo) y dieron a conocer el primer sencillo, titulado “Scared of Loving You”. En la publicación, hablan sobre su relación y la nueva producción discográfica.

Mientras que en la fotografía de portada visten trajes iguales, en el resto de la sesión editorial de la revista fundada por Andy Warhol (1928-1987), Selena mantiene looks elegantes y sensuales, mientras Benny se permite ser más relajado, incluso divertido.

Selena Gomez y Benny Blanco en trajes de Loewe

La cantante Selena Gomez —quien es la mujer con más seguidores en Instagram: reúne 421 millones— posa junto a su prometido luciendo un traje Loewe con el estilo elegante de las prendas de sastrería oversize.

Benny viste las mismas piezas que Selena: chaqueta y pantalón de lana, en color gris y con estampado de raya diplomática, que complementa con camisa blanca y corbata negra.

Selena Gomez y Benny Blanco dan su primera entrevista juntos a la revista Interview. Foto: Interview (Roe Ethridge)

En la moda contemporánea, crear "matching outfits" es una manera de reflejar la profunda conexión que se tiene con seres queridos, desde la pareja hasta los hijos.

Pero el uso de sus traje iguales también nos habla del camino que se está trazando hacia el estilo “genderless”. También puede transmitir un mensaje de equidad, recordemos que el traje masculino fue adoptado en la moda femenina como símbolo de “empoderamiento”, de hecho es conocido como "power suit".

Selena y Benny en traje sastre de Loewe. Foto: Interview (Roe Ethridge)

Selena luce un peinado ladeado y con volumen con melena corta. En su maquillaje, su maquillista usó tonos profundos en los ojos, con delineado cat eye y pestañas bien rizadas. Para los labios, reservó un tono nude cremoso.

En la sesión editorial, Selena se mantiene fiel a piezas negras y viste otras marcas como Balenciaga, Celine y Dior. Mel Ottenberg realizó la entrevista, la cual ya está disponible (en inglés), y estuvo a cargo del estilismo.

Selena luce un abrigo de Celine con body de Skims. Foto: Interview (Roe Ethridge)

