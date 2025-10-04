Con riesgo de lluvia, como suele suceder en los conciertos al aire libre, miles de fanáticos se congregaron la tarde de este sábado en el Estadio GNP para disfrutar de la voz de Alejandro Fernández, quien continúa su gira internacional “De rey a rey”, un homenaje a su padre, Vicente Fernández.

Desde el camino hacia el recinto, al oriente de la ciudad, ya se percibía la emoción de los asistentes: unos por las botas vaqueras y otros por la playera con el rostro del hijo del “Charro de Huentitán”.

En la estación de Metro Ciudad Deportiva, donde la mayoría bajó, el ambiente era de verbena.

Foto: David Rosas/EL UNIVERSAL.

Vendedores ambulantes ofrecían playeras, sudaderas, termos, tazas, calcomanías, botones y pósters, mientras los fans se preparaban para la velada musical.

Los impermeables se convirtieron en el artículo más vendido, ya que, como coincidieron Leticia, Ricardo y Alejandro, del Estado de México, “la lluvia no nos detendrá, aunque depende de la intensidad”.

Los fanáticos se alistan para vivir la noche de música y tradición en honor al legado de Vicente Fernández. Foto: David Rosas/EL UNIVERSAL.

“(Alex) Es un gran representante de la música de nuestro país y del legado de Vicente Fernández y de la tradición mexicana, es el que nos queda ahora que ya no está su padre, la verdad somos más fans del Potrillo, pero la forma en que canta las de Chente también son muy buenas, claro esperamos que no llueva pero eso no lo controlamos”, comentaron.

Para Gisel y sus padres, Jesús y Patricia, la experiencia era simplemente disfrutar de un gran exponente de la música mexicana. “Él es mi gran amor, lo amo. Vengo por sus canciones, pero tampoco me desagradan las de Chente, sobre todo si las canta su hijo”, dijo Gisel.

Su padre, Don Jesús, destacó que las canciones de Vicente forman parte del legado de México y son impresionantes para cualquier amante del regional mexicano.

Durante la tarde-noche, sombreros y chamarras de piel dominaron el escenario de moda entre los asistentes, mientras conversaban sobre los Fernández, los que ya no están, los que continúan y la nueva generación que mantiene viva la tradición de la canción mexicana.