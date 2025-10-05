Más Información

Los Ángeles. Un juez federal ordenó al (ICE, en inglés) no tomar custodia de que ingresaron no acompañados al país para enviarlos a un centro de detención destinado a adultos una vez que cumplen 18 años.

En una orden de dos páginas, el juez del Rudolph Contrera falló el sábado a favor de dos grupos de defensa de los inmigrantes que presentaron una moción de emergencia para detener los traslados, alegando que estos eran ilegales.

El American Immigration Council y the National Immigrant Justice Center (NIJC) solicitaron a la corte este sábado hacer cumplir una sentencia judicial de 2021 (en el caso García Ramírez contra ICE) que impide a las autoridades migratorias enviar a los jóvenes, una vez cumplen 18 años, a cárceles migratorias para adultos.

Michelle Lapointe, directora legal del , advirtió que encerrar a estos jóvenes inmigrantes en cárceles del ICE, “plagadas de hacinamiento y condiciones peligrosas, y lejos de sus sistemas de apoyo”, no contribuye en absoluto a la de las comunidades; solo agrava el daño a los jóvenes vulnerables.

La orden judicial de dos páginas “dejó claro” que el ICE no puede transferir automáticamente a jóvenes a centros de detención para adultos simplemente por haber cumplido los 18 años, reiteró la activista.

Una familia hondureña come antes de salir en una caravana de migrantes este lunes, en San Pedro Sula (Honduras) con rumbo a la frontera de Guatemala. Foto: EFE/Archivo
Una familia hondureña come antes de salir en una caravana de migrantes este lunes, en San Pedro Sula (Honduras) con rumbo a la frontera de Guatemala. Foto: EFE/Archivo

Gobierno de Trump sufre revés judicial sobre menores migrantes

Los menores inmigrantes que ingresan solos a Estados Unidos son ubicados en albergues administrados por la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR) y generalmente son entregados a familiares u otros patrocinadores autorizados en Estados Unidos, pero el Gobierno del presidente ha implementado restricciones para entregar la custodia de los menores.

“No permitiremos que el Gobierno dé marcha atrás y regrese a una práctica que los tribunales ya han declarado ilegal”, remarcó Mark Fleming, director asociado de litigios del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes.

Este no es el primer revés judicial de Trump sobre los menores inmigrantes que entraron al país, el mes pasado un juez suspendió el plan de la Casa Blanca que buscaba deportar inmediatamente a a más de 300 menores de edad que ingresaron solos y están bajo custodia de las autoridades.

Las autoridades migratorias de intentaron deportar el pasado 31 de agosto a 76 menores que alcanzaron a estar en un avión hacia Guatemala y no fueron enviados por una orden judicial temporal.

Los abogados de los niños y adolescentes, de entre 10 y 16 años, argumentaron que la administración violó el debido proceso, pues tienen casos pendientes ante tribunales migratorios, e ignoró las protecciones especiales de los menores de edad, quienes cruzaron solos la .

