San Cristóbal de las Casas.- Elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a Roger Irabier Roblero López, de 39 años, líder de la organización “El Maíz”, brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que le disputa el control de la Sierra Madre de Chiapas, al Cártel de Sinaloa, que era buscado como presunto responsable de los delitos de desaparición forzada, homicidio, entre otros.

Roblero López, conocido con el alias de “El Peque”, era uno de los líderes visibles de “El Maíz”, que durante más de cuatro años fue el responsable de cobro de piso a comerciantes, transportistas, constructores y otros en Frontera Comalapa, una de las principales localidades donde confluyen habitantes de varios municipios de la Sierra Madre de Chiapas.

La PNC informó que Roger Irabier Roblero López fue detenido en la comunidad Camojá, La Libertad, del departamento de Huehuetenango, a unos nueve kilómetros de la frontera con México. El líder de “El Maíz” había huido a Guatemala en diciembre del 2024 cuando el Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal de Chiapas tomaron el control de Frontera Comalapa.

Lee también Dan 12 años de prisión a "El chombo", líder de "Los Zetas" en la frontera de México y Guatemala

La Interpol había emitido ficha roja en su contra, hasta que en coordinación de la PNC fue localizado en Camojá, una comunidad que se ubica sobre la carretera Panamericana. “Este mexicano fue detectado esta madruga en la aldea Camoja, La Libertad, Huehuetenango, y ahora es entregado a las autoridades de México”, explicó la corporación. Alias “El Peque” tenía pendiente orden de captura “por el delito de homicidio calificado que le fue emitida el 18 de enero del 2021”.

Esta mañana, Roger Irabier, que es sobrino de Bladimir Orantes López, líder del Cártel Chiapas Guatemala, una organización filial al CJNG, fue trasladado al punto fronterizo de La Mesilla (Guatemala)-Cuauhtémoc (México), donde fue entregado por elementos de la PNC a agentes del grupo Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), para ser trasladado a un penal de Chiapas.

El 7 de enero, el Ministerio Público ordenó el cateo en un rancho de Roger Irabier, en el barrio Huixnayal, de Frontera Comalapa, donde encontraron caballos finos, 50 cabezas de ganado, vehículos, maquinaria pesada, remolques tipo ganadero, dos motocicletas, 14 fierros marcadores, cinco monturas, dos moto bombas y una compresora.

En Frontera Comalapa, Roger Irabier, presumía ser un prominente constructor de obras que le adjudicaba el ayuntamiento.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL