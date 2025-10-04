Por la lluvia de esta noche, el Metro implementó marcha de seguridad, por lo que trenes de ocho líneas transitan a baja velocidad.

El Metro informó que la marcha de seguridad se aplica en las líneas: 2, 3, 5, 8, 9, 12, A y B. “Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro”, explicó.

La marcha de seguridad en trenes implica disminución de los convoyes a 25 kilómetros por hora, por lo que el trayecto es lento, así que se exhorta a tomar previsiones.

Leer también: Tren de Aragua: Así opera el grupo delictivo venezolano en la CDMX; cae su principal operador

Metro exhorta a los pasajeros cuidar bien sus paraguas para que no caigan en las vías. Foto: Especial

El STC solicita la colaboración de los usuarios para evitar la caída de paraguas a la zona de vías, ya que estos pueden ocasionar cortos circuitos que afectan la circulación de los trenes.

De igual forma, hace un llamado a permitir la salida de los usuarios antes de ingresar a los trenes, no bloquear la apertura y cierre de puertas y acatar las indicaciones del personal de seguridad institucional en las maniobras de encauzamiento y dosificación de las personas.

Únete a nuestro canal ¡ EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr