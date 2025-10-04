Más Información

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la por pronóstico de y posible caída de granizo para la tarde y noche de este sábado en nueve alcaldías.

En su comunicado expresaron que las donde se presentará esta condición climática son Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta y Tlalpan.

La alerta amarilla implica que se puede llegar a registrar lluvia de entre 15 y 29 milímetros.

Se prevé que las precipitaciones se prolonguen hasta las 01:00 horas del domingo 5 de octubre. Foto: Luis Camacho | El Universal
Por ello se recomienda a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas.

Barrer coladeras y mantenlas libres de basura u objetos que las obstruyan; no verter grasas en el drenaje.

Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.

Además, apartase de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

