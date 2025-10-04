El Servicio Meteorológico Nacional informó que para este 4 de octubre, la zona de baja presión con alta probabilidad de desarrollo ciclónico, se desplaza lentamente y cerca de las costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Lo que podría generar lluvias puntuales intensas en Michoacán y Guerrero, así como lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco y Colima, además de puntuales fuertes en Nayarit.

Asimismo, se esperan lluvias muy fuertes a puntuales intensas en estados del sureste de la República Mexicana, incluida la península de Yucatán.

Lee también Diputado morenista propone sancionar a quienes hagan memes o stickers sin consentimiento

Canales de baja presión en el interior del país, en interacción con la entrada de humedad del océano Pacífico y golfo de México, propiciarán lluvias y chubascos en el noroeste, norte, noreste; así como lluvias fuertes en el centro del territorio nacional, previéndose lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México y Puebla.

Clima Valle de México

Para el Valle de México se espera un ambiente de fresco a templado por la mañana, pero para la tarde se prevé cielo nublado con lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México y puntuales fuertes en la Ciudad de México.

Que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida

La temperatura mínima en la CDMX será de 12 a 14 °C y la máxima de 21 a 23 °C. Para Toluca, Edomex se prevé una temperatura mínima de 10 a 12 °C y una máxima de 18 a 20 °C.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp