Endurecerán penas por huachicol de agua y abusos en permiso

Guardianas del manglar colombiano

A joyerías del Centro Histórico de la Ciudad de México les roban hasta 8 mdp en mercancía

Grupo México, de Germán Larrea, presenta oferta para la adquisición de Banamex; quiere que sea 100% mexicano, señala

Laura Burgos, la peleadora de muay thai que fue escritora de historias y hoy las protagoniza

Sheinbaum reconoce legado de AMLO en documental; "no somos la misma persona, gobernamos de manera distinta", dice

El informó que para este 4 de octubre, la zona de baja presión con alta probabilidad de desarrollo ciclónico, se desplaza lentamente y cerca de las costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Lo que podría generar en Michoacán y Guerrero, así como lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco y Colima, además de puntuales fuertes en Nayarit.

Asimismo, se esperan lluvias muy fuertes a puntuales intensas en estados del sureste de la República Mexicana, incluida la península de Yucatán.

Canales de baja presión en el interior del país, en interacción con la entrada de humedad del océano Pacífico y golfo de México, propiciarán lluvias y chubascos en el noroeste, norte, noreste; así como lluvias fuertes en el centro del territorio nacional, previéndose lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México y Puebla.

Clima Valle de México

Para el Valle de México se espera un ambiente de fresco a templado por la mañana, pero para la tarde se prevé cielo nublado con lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México y puntuales fuertes en la Ciudad de México.

Que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida

La temperatura mínima en la CDMX será de 12 a 14 °C y la máxima de 21 a 23 °C. Para Toluca, Edomex se prevé una temperatura mínima de 10 a 12 °C y una máxima de 18 a 20 °C.

