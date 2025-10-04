Ecatepec, Mex.- La presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, aseguró que invertir en educación forma parte de la estrategia de seguridad municipal, ya que “cada joven en un aula, es un paso firme hacia un municipio mucho más seguro”.

En la Escuela Secundaria Técnica Industrial y Comercial (ESTIC) 056 y en el Jardín de Niños Décima Musa, la alcaldesa de Ecatepec y el Secretario de Educación del Estado de México, Miguel Ángel Hernández Espejel, entregaron más de 10 mil piezas de mobiliario escolar y didáctico, así como vales para infraestructura escolar con recursos estatales.

“En Ecatepec, solo por darles un dato, el 17% de los jóvenes se gradúa de una carrera universitaria y el 30% de nivel medio superior. Es decir, todos estos niños y niñas que van a salir de la secundaria pedirles a los papás ¡Ayúdenos!, los jóvenes tienen que estar en las prepas y en las universidades”, declaró Cisneros Coss.

Las entregas fueron en la Escuela Secundaria Técnica Industrial y Comercial (ESTIC) 056 y en el Jardín de Niños Décima Musa. Foto: Especial.

Lee también: Alcaldes de Álvaro Obregón y Magdalena Contreras entregan obra de rehabilitación de un puente

En materia educativa, reconoció que Ecatepec es de las localidades con mayor rezago, sin embargo, “estamos trabajando de la mano los tres niveles de gobierno, como nunca en la historia de este municipio, de este estado y de este país”.

Cisneros explicó que el gobierno municipal entregó tarjetas a jóvenes universitarios de Ecatepec, que tienen dinero para que pueda ser empleado en el gasto de los pasajes de transporte público, beneficio que aplica para aquellos alumnos de de escuelas públicas y también privadas que estén dentro o fuera del municipio.

“Hoy los papás y las mamás ya no están solos, los acompaña todo un gobierno federal, estatal y municipal. Queremos ver a las y los jóvenes en las universidades, en las preparatorias y estaremos impulsando mayores apoyos para que ustedes se vean cada día más respaldados, al igual que también nuestras niñas y niños. No están solos, ahora hay un acompañamiento institucional pleno (…) para mandar a los hijos y tenerlos donde tienen que estar: En las aulas”, puntualizó la edil.

La alcaldesa reconoció que Ecatepec es de las localidades con mayor rezago educativo. Foto: Especial.

Lee también: Clara Brugada visita a policías que permanecen hospitalizados tras marcha del 2 de octubre

Además, las autoridades municipales y estatales entregaron una techumbre y una aula en el Jardín de Niños Décima Musa, ubicado en la colonia Sagitario, donde Azucena Cisneros refirió que el educar en la igualdad y el respeto es educar contra la violencia.

Por su parte, Hernando Peniche, director general del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, recordó que en Ecatepec se invirtieron 99 millones de pesos en el 2024 para la ejecución de 40 obras educativas.

Entre ellas, la construcción de 8 aulas, 7 rehabilitaciones, equipamiento en 17 escuelas y 8 construcciones de barda perimetral; y en 2025 se invierten 61 millones de pesos para 26 acciones educativas en la demarcación.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr