Los alcaldes de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, y de La Magdalena Contreras, Fernando Mercado Guaida, entregaron a vecinas y vecinos la obra de rehabilitación integral del puente ubicado en Lázaro Cárdenas y Aztecas, sobre la Barranca La Coyotera, en el límite de ambas demarcaciones.

La obra fue un compromiso que adquirieron en el mes de abril durante un recorrido realizado en la zona, como parte del trabajo coordinado para mejorar la seguridad, la infraestructura urbana y los servicios públicos.

Del lado de La Magdalena Contreras, en la colonia San Bernabé Ocotepec, se colocaron 600 metros cuadrados de reencarpetado, seis puntos nuevos de luminarias, dos murales, señalética y pintura para el barandal del puente y del andador.

Lee también: Negocios saqueados durante marcha del 2 de octubre continúan cerrados

En el territorio de Álvaro Obregón fueron 4 mil metros cuadrados de carpeta asfáltica en las calles de La Paz y Vicente Guerrero, en la colonia Lomas de la Era.

“Reforzamos la seguridad, la iluminación de las calles, reparamos la carpeta asfáltica. Es un modelo de trabajo colaborativo que replicaremos en distintas colonias”, dijo López Casarín.

La obra fue un compromiso que adquirieron en el mes de abril durante un recorrido realizado en la zona. Foto: Especial.

El alcalde Fernando Mercado dijo que es un gran trabajo en equipo y esto forma parte del plan que se firmó entre ambas alcaldías, en donde se realizan labores conjuntas en seguridad y servicios urbanos, entre otras labores.

Lee también: Cae "El Chino" presunto homicida de José Jacinto Ponce Alfaro, jefe del Sector Tlatelolco

“Trabajar de la mano de mi amigo Javier López Casarín es increíble, esto demuestra que haciendo las cosas en equipo salen mejor y en menor tiempo, así lo prometimos y ahora lo estamos cumpliendo”, comentó Mercado Guaida.

Además de la rehabilitación de la superficie de rodamiento, se realizaron labores de balizamiento, señalización, instalación de luminarias, brocales y rejillas, además de un tótem para identificar el límite territorial.

De manera permanente, las alcaldías Álvaro Obregón y La Magdalena Contreras realizan dispositivos de seguridad para reforzar la vigilancia ciudadana y se mejora la movilidad de la zona limítrofe.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr