Negocios saqueados durante marcha del 2 de octubre continúan cerrados

Dos días después de los actos violentos durante la marcha del 2 de octubre, los más de 10 negocios en el Centro Joyero Majestic siguen cerrados y bajo resguardo de seguridad privada.

Otro negocio que también fue saqueado, un minisuper ubicado en la esquina de la calle peatonal de Madero y el circuito del Zócalo, también está sin abrir y con tapiales de madera.

Personal administrativo del Centro Joyero Majestic informó que no hay una fecha para abrir el corredor.

Los comercios del Centro Histórico de la CDMX que fueron saqueados durante la la marcha del 2 de octubre en la Ciudad de México, continúan cerrados. Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL

"Hay una cuestión que es que ya hay investigaciones y nos dijeron que no se podrá abrir, no hay fecha", dijo Rocío, una de las administradoras del Centro Joyero.

Dos joyerías situadas al lado del Centro Joyero Majestic abrieron sus puertas este sábado, con evidentes daños en sus aparadores y mobiliario.

Disturbios y enfrentamientos durante la marcha del 2 de octubre de 2025. Foto: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL

Los trabajadores indicaron que por instrucciones de sus jefes ya no se puede hablar del tema de los saqueos y robos el jueves dos de octubre.

El resto de los comercios en el primer cuadro del Centro Histórico de la Ciudad de México opera con normalidad.

Las vallas que resguardaban Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana fueron retiradas.

Sobre la plancha del Zócalo se colocan miles de sillas y se ha levantado un templete para el evento por el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Contrario al jueves anterior, se observa una enorme afluencia de gente, paseantes y compradores, en el primer cuadro de la Ciudad de México.

