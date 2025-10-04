Más Información

Negocios saqueados durante marcha del 2 de octubre continúan cerrados

Cae "El Chino" presunto homicida de José Jacinto Ponce Alfaro, jefe del Sector Tlatelolco

Sheinbaum: La corrupción no puede tener cabida en nuestras instituciones, debe sancionarse con firmeza; reconoce a secretarios de Marina y Defensa

“Sueño Perro”, una instalación sensorial con la que Alejandro G. Iñárritu celebra 25 años de “Amores perros”

Resultado: México avanza a los Octavos de Final del Mundial Sub-20; Gilberto Mora da la victoria ante Marruecos

Tormenta tropical “Priscila” se forma en el Pacífico mexicano; prevén que evolucione a huracán

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que 17 permanecen y su estado de salud evoluciona favorablemente. Además apuntó que habrá detenidos y consecuencias contra aquellos que atentaron contra la integridad de estas personas.

Sobre el de las personas lesionadas en la marcha del 2 de octubre, la mandataria acudió a visitarlos.

“No los vamos a dejar, estamos en todo momento. Afortunadamente van saliendo bien, es lo que nos informaron. Y todo nuestro respeto a la Policía, todo nuestro respeto a este batallón de hombres y mujeres por la paz cuando más se necesita”.

Foto: Especial.
Foto: Especial.

Brugada estuvo acompañada de los secretarios de seguridad ciudadana, Pablo Vázquez y de Gobierno, Cesar Cravioto.

“Visitamos a las y los policías lesionados durante la manifestación del 2 de octubre. Reiteré mi reconocimiento a su valentía y compromiso, y confirmé que cuentan con atención médica integral y todo el respaldo del Gobierno de la Ciudad”.

“Va a haber detenidos, por supuesto, hay investigación y seguramente van a proceder las autoridades de la Fiscalía. Una cosa es la defensa de la lucha del 2 de octubre, el propio Comité de 2 de Octubre se deslindó de lo que hizo un grupo de personas. Y en donde hubo delitos, tendrá que haber consecuencias”.

Brugada estuvo acompañada de los secretarios de seguridad ciudadana. Foto: Especial.
Brugada estuvo acompañada de los secretarios de seguridad ciudadana. Foto: Especial.

“Nosotros respetamos, como Gobierno de la ciudad, y nuestra responsabilidad histórica, estuvimos respetando, resistiendo, pero donde hubo delitos tendrá que haber consecuencias”.

El corte de la condición de salud de los elementos lesionados fue a 14:00 horas.

“La violencia no tiene cabida en la #CapitalDeLaTransformación y habrá consecuencias contra quienes atentaron contra su integridad”, señaló.

