La Red de Transporte de Pasajeros (RTP) celebra el aniversario del inicio de la puesta en marcha de su flota eléctrica “Coronela Alanís”, la primera de su tipo, integrada por 50 autobuses 100 % eléctricos que prestan servicio en las rutas 34-A (Balderas – Santa Fe) y 57 (Cuatro Caminos – Constitución de 1917).

Durante su primer año de operación, ha beneficiado alrededor de 4.1 millones de personas usuarias, recorrido 2.56 millones de kilómetros y otorgado más de 17 mil gratuidades a personas adultas mayores, personas con discapacidad, así como a niñas y niños menores de cinco años.

Estas unidades, cuentan con capacidad para transportar hasta 90 personas, están diseñadas bajo un enfoque integral de inclusión, accesibilidad universal y confort.

Tienen espacios exclusivos para mujeres, personas adultas mayores y personas con discapacidad motriz o visual, además de asientos preferentes, rampa para silla de ruedas, puertos USB para carga de dispositivos móviles, sistema de videovigilancia, GPS, ventilación forzada y extracción de aire, entre otros elementos.

