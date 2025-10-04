La fiesta en la colonia Buenos Aires que fue detenida por autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc, el viernes tres de octubre, es la primera que se realiza en un edificio que anteriormente fue una fábrica, explicaron vecinos del lugar.

Un día después de la fiesta en la que mil 200 jóvenes convivían en un inmueble del callejón de Nicaragua, en la colonia Buenos Aires, vecinos de esa misma calle aseguraron que los adolescentes llegaron a diversos espacios de lo que fue una fábrica y a veces es usado para guardar algunos carros.

Habitantes de la calle, como la señora Martha, no recuerdan otro evento similar en el lugar.

"Es la primera vez que hay una fiesta, no está abandonado pero no hacen eventos, si acaso guardaban los carros alegóricos cuando hacían la fiesta patronal de aquí de la iglesia, pero nada más", refirió la vecina.

La tarde del viernes, el evento fue suspendido por autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc, quienes colocaron sellos en los portones del edificio de cuatro niveles.

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, dijo que el evento del viernes era la inauguración del lugar.

"Quedó suspendido, el lugar clandestino, el antro clandestino, que por cierto, hoy inauguraban", afirmó de la Vega.

La alcaldesa también dijo que se dará con los organizadores y se combatirán las fiestas clandestinas con menores de edad.

El 16 de mayo pasado, se registró una fiesta clandestina en la calle Magnolia, de la colonia Guerrero, donde centenares de jóvenes fueron desalojados por autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc.

En aquella ocasión varios jóvenes resultaron intoxicados y terminaron inconscientes en la vía pública.

