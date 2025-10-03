La alcaldía Cuauhtémoc informó la suspensión de un evento que se realizaba al interior de un inmueble en la colonia Buenos Aires, el cual no contaba con las medidas mínimas de seguridad requeridas.

De acuerdo con autoridades locales, en el lugar se encontraban alrededor de mil 200 jóvenes, lo que representaba un riesgo por el sobrecupo y la falta de protocolos de protección civil.

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega acudió personalmente a supervisar las acciones de suspensión y señaló que este tipo de actividades deben garantizar la seguridad de los asistentes, por lo que se reforzarán los operativos de verificación en la demarcación.

En la colonia Buenos Aires detuvimos una tragedia: más de 1,200 menores dentro de un antro clandestino, consumiendo alcohol y drogas, sin salidas de emergencia ni medidas de protección.



A veces me toca ser la mala del cuento, pero todo sea por lo más importante: la vida de las… pic.twitter.com/Id72MxuH49 — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) October 3, 2025

El evento fue clausurado en coordinación con personal de Protección Civil y de la Dirección Jurídica de la alcaldía, quienes colocaron sellos en el inmueble.

Hoy colocamos sellos de suspensión a “Rico Club” por no cumplir con las medidas básicas de protección y seguridad.



No vamos a permitir que un lugar que no respeta la ley siga poniendo en riesgo la integridad de las personas.



Aquí se protege primero a la gente y se aplica la ley… pic.twitter.com/SJmFMRBU7n — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) October 3, 2025

