La informó la suspensión de un evento que se realizaba al interior de un inmueble en la , el cual no contaba con las medidas mínimas de seguridad requeridas.

De acuerdo con autoridades locales, en el lugar se encontraban alrededor de , lo que representaba un riesgo por el sobrecupo y la falta de protocolos de protección civil.

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega acudió personalmente a supervisar las acciones de suspensión y señaló que este tipo de actividades deben garantizar la seguridad de los asistentes, por lo que se reforzarán los operativos de verificación en la demarcación.

El evento fue clausurado en coordinación con personal de Protección Civil y de la Dirección Jurídica de la alcaldía, quienes colocaron sellos en el inmueble.

