Cae "La Voz" hija de "El Ojos" exlíder del Cártel de Tláhuac

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) detuvo a Liliana “N”, alias “La Voz”, hija de Felipe de Jesús “N”, conocido como “El Ojos”, exlíder del Cártel de Tláhuac.

La captura se realizó por agentes de la Policía de Investigación (PDI) en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Morelos, este 3 de octubre de 2025.

Liliana “N”, alias “La Voz” será trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde se definirá su situación jurídica.

