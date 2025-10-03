Dan de alta a 78 policías heridos en marcha del 2 de octubre; tres siguen delicados

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) informó que 78 policías que habían sido hospitalizados tras los actos violentos en la marcha del dos de octubre ya fueron dados de alta.

La tarde del jueves dos de octubre, un total de 94 policías fueron hospitalizados en distintas clínicas para una atención especializada.

Aún hay 16 efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que están internados en algún nosocomio bajo observación.

Tres de estos oficiales se encuentran delicados, por lo que su estancia en el hospital será mayor debido a su tratamiento, confirmó la SSC esta mañana.

