Vecinos de las colonias que no fueron convocadas a participar en la consulta pública para la construcción de la Utopía en el Parque Japón, alcaldía Álvaro Obregón, aseguran que sí les afectará el proyecto en el tema de tránsito, principalmente.

Sostuvieron que, contrario a lo que señaló el alcalde Javier López Casarín, aunque se ubiquen alejados del espacio, tendrán una afectación al tener que utilizar calzada de las Águilas para salir a Periférico o a Barranca del Muerto.

“Es al contrario, los más afectados son esas colonias, las que bajamos y ocupamos calzada de las Águilas para poder salir del poniente”, dijo Silvia Urquides, vecina de la alcaldía Álvaro Obregón.

Las colonias que quedaron fuera de la consulta pública realizada el pasado 14 de septiembre son la Primera, Segunda y Tercera Sección de Lomas de las Águilas, así como Primera, Segunda y Tercera Sección de Lomas de Guadalupe; Villa Verdun, Cedro y Axomiatla.

“Se hizo una consulta amañada, quitándonos a nosotros nuestros derechos, y se fueron por el lado de colonias que no tienen nada que ver con el Parque Japón, como Tetelpan o Desierto de los Leones, a ellos por ejemplo no les afecta en nada ni tienen que pasar por ahí, y sí los incluyeron”, expuso Silvia Urquides.

El alcalde dijo el lunes a EL UNIVERSAL que vecinos que pidieron la reubicación de la Utopía, y que protestaron la semana pasada, viven en la zona de Lomas de Tarango y de la alcaldía Magdalena Contreras, por lo que no les afecta el proyecto.

La vecina insistió: “sí nos afecta mucho porque para tratar de salir al Periférico tienes dos vías: tomar calzada de las Águilas para llegar a Rómulo O’Fárril o bajar por las Águilas para continuar por Barranca del Muerto e incorporarte a Periférico”. Y agregó: “Sí o sí tenemos que pasar por el Parque Águilas Japón”.

Inician trabajos

La demarcación confirmó al Gran Diario de México que se lleva a cabo el desmantelamiento de la Dirección Territorial que está dentro del Parque Japón. Esto para su reubicación al Centro Social Tarango, como parte del proyecto de Utopía.

Dijo que aún no son obras del gobierno capitalino (encargado de la Utopía), sino de la alcaldía, para preparar el terreno para el proyecto.

Según vecinos, desde el lunes ingresó maquinaria que lleva a cabo estos trabajos, aún cuando habían acordado con autoridades que no sucedería esto hasta entablar una reunión este 8 de octubre.