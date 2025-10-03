El alcalde de Magdalena Contreras, Fernando Mercado encabezó el sorteo de la Primera Copa “Por La Paz”, un torneo de futbol con el que se busca fortalecer el tejido social e inculcar la cultura del deporte entre las y los jóvenes de la demarcación que practican esta actividad física. Los ganadores tendrán la oportunidad de viajar a Perú.

Cientos de pequeños se dieron cita para presenciar el sorteo de este campeonato en el que participarán equipos conformados por habitantes de la alcaldía, quienes buscarán obtener el título y ganar la oportunidad de viajar a Perú, para enfrentarse a un equipo de ese país.

“Lo que buscamos con este torneo es fortalecer nuestra comunidad que vivamos en armonía, impulsando y apoyando a las niñas, niños y jóvenes con el deporte; desde que llegamos hace un año trabajamos para mejorar la infraestructura como el Deportivo 1 de Mayo, donde los vecinos decidieron que ahí se construyera un gimnasio, ludoteca y consultorios entre otras cosas”, señaló el edil.

La jornada inaugural se llevará a cabo en el Campo Contreras Foto: Especial.

En el evento estuvo el director del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, Javier Peralta Pérez, quien afirmó que a un año del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, en La Magdalena Contreras “ya huele a futbol”, e invitó a las niñas, niños y jóvenes a que disfruten la convivencia que se vivirá en este torneo.

Por su parte, Edgar Omar Barajas Pineda, director de Bienestar Social de la alcaldía, informó que participarán equipos en cuatro categorías, libre, juvenil, infantil y femenil, y la jornada inaugural se llevará a cabo en el Campo Contreras, dentro del Foro Cultural, en donde el encuentro inaugural será entre Deportiva San Jerónimo contra Atlas San Jerónimo el 19 de octubre a las 13:00 horas.

“Los premios están bastante buenos, los ganadores de la categoría femenil y juvenil, viajarán al puerto de Acapulco, todo pagado, el campeón infantil lo hará a Mazatlán, y en la categoría libre obtendrá un viaje a Perú”.

Los partidos se jugarán además del Campo Contreras, en el Deportivo 1 de Mayo y en la Casa Popular, donde las familias podrán presenciar los encuentros deportivos.

En el sorteo también estuvieron presentes el guardameta Adrián Chávez, el arquero Alberto Guadarrama, así como los diputados Daniel Campos y Emilio Guijosa.

