La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) invitó a una edición más del Mercado de Trueque el domingo 12 de octubre en un horario de 08:00 a 13:00 horas en el Centro de Conservación de la Vida Silvestre Los Coyotes, en la alcaldía Coyoacán.

El Mercado de Trueque es un programa de educación ambiental enfocado en la separación de residuos sólidos domésticos, desde el origen, y en la promoción del reciclaje. Este último tiene dos objetivos: la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad, así como la mitigación del cambio climático en la Ciudad de México.

De 2019 a agosto de 2025 las cifras acumuladas muestran 199 mil 179 kilos de materiales recuperados y enviados a reciclaje. De este total, el 35% corresponde a vidrio (69 mil 432 kg), el 18% a cartón (36 mil 211 kg) y el 17% a PET (34 mil 504 kg), seguidos por cartón laminado, papel, PEAD, hojalata, aluminio y empaques plásticos flexibles EPF.

Además, el 24 de septiembre del año en curso, la Sedema firmó un convenio con ECOCE para fortalecer el programa con la colocación de camiones y contenedores para el acopio, ayudando en la clasificación de residuos reciclables y la elaboración de reportes ambientales que documenten los beneficios de cada jornada.

En esta ocasión se recibirán latas de aluminio y fierro, botellas de vidrio, plásticos PET y HDPE, papel y cartón, tetrapack, aceite de cocina usado, así como residuos electrónicos y eléctricos no revueltos, limpios, compactos y ordenados. Estos se podrán canjear por puntos verdes para obtener diversos productos.

No se reciben textiles, focos, cartón de huevo, tapitas, unicel, ropa y juguetes. El mínimo de residuos por persona es de 1 kg y 5 kg como máximo.

El Mercado de Trueque es itinerante y se realiza el segundo domingo de cada mes.

dmrr/cr