La jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó la entrega de 6 mil 735 créditos para el mejoramiento de vivienda y 400 escrituras para habitantes de la Ciudad de México.

La entrega de créditos de este viernes corresponde a mil 115 millones de pesos en créditos que van desde 100 mil pesos hasta 350 mil pesos, sin pago de intereses.

Van 16 mil apoyos entregados

Precisó que hasta ahora se han entregado 16 mil apoyos de este tipo y reafirmó que la meta para este 2025 será llegar a 20 mil para diciembre próximo.

En el Monumento a la Revolución, la mandataria señaló que el 43% de la población de la Ciudad de México tiene problemas con su vivienda, que van desde no tener vivienda hasta la falta de escrituras de sus domicilios.

Aseveró que el objetivo de este programa es “derribar los muros que provocan desigualdades” en la ciudad, por lo que se apoya a las familias que requieren un espacio mayor o mejorar los servicios en sus domicilios.

“En eso consiste este programa, en dar créditos sin cobrar intereses, con asesoría técnica y con el apoyo para que puedan construir lo que siempre ha necesitado en su vivienda”, dijo.

En su oportunidad, el secretario de Vivienda, Intimidad Muñoz, detalló que esta entrega fue de 6 mil 735 créditos de mejoramiento de vivienda, con una inversión de mil 115 millones de pesos, en beneficio de casi 25 mil personas.

“Es importante destacar, que el 26% de estos créditos, se destinan a la línea de vivienda nueva progresiva, eso significa que en mil 839 predios familiares, habrá nuevos espacios habitacionales a través de ampliaciones, e incluso de nuevos condominios familiares”, dijo.

Con la entrega de este día, precisó, suman 16 mil 408 créditos de mejoramiento de vivienda, con una inversión total de 2 mil 608 millones de pesos; el 65% de los créditos han sido recibidos por mujeres.

